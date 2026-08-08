/रतलाम के बरखेड़ी गांव में फैली अज्ञात बीमारी! अचानक कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

पहले भी आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं

बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से दूषित पानी या खराब पानी की वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें अक्सर आती रही हैं. हालांकि रतलाम के बरखेड़ी गांव में प्रशासन ने अभी तक इस बीमारी की वजह पानी को नहीं माना है. इसी तरह छिंदवाड़ा के जमुनिया गांव में भी लगभग 60 ग्रामीणों के बीमार पड़ने के बाद ऐसा ही एक मेडिकल कैंप लगाया गया था. उस मामले में भी पानी में खराबी के शक के चलते पानी के सैंपल की जांच की गई थी. छिंदवाड़ा के ही राजोला गांव से भी कुएं का पानी पीने के बाद करीब 60 लोगों के बीमार पड़ने की ऐसी ही एक घटना सामने आई थी.