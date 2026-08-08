/रतलाम के बरखेड़ी गांव में फैली अज्ञात बीमारी! अचानक कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

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मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील में स्थित बरखेड़ी गांव में स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए. पिछले कुछ दिनों में उल्टी, दस्त और दूसरी बीमारियों की खबरें मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत गांव में एक मेडिकल कैंप लगाया. कैंप के दौरान मरीजों की संख्या बढ़कर 60 हो गई, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी हाई अलर्ट पर आ गए. सभी प्रभावित लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
अचानक कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत
दरअसल, जावरा तहसील के बरखेड़ी गांव में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के बाद एक हेल्थ कैंप लगाया गया. अब तक लगभग 60 लोगों का वहां इलाज हो चुका है. ब्लॉक हेल्थ ऑफिसर डॉ. बोरिवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों के बीमार पड़ने की शिकायतें आ रही थीं. इसलिए कल एक हेल्थ कैंप शुरू किया गया, लेकिन अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई. सभी की जांच की जा रही है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ही कुआं है और उन्हें शक है कि बीमारी की वजह दूषित पानी है.
पीने के पानी के लिए भेजा टैंकर
हालांकि, प्रशासन ने अब तक इस बीमारी का कारण कुएं के पानी को मानने से इनकार किया है. पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. एहतियात के तौर पर ग्रामीणों को कुएं का पानी न पीने की सलाह दी गई है और पीने के पानी की सप्लाई के लिए टैंकर भेजे गए हैं. प्रशासन बीमारी का असली कारण पता लगाने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल ग्रामीणों की हालत में सुधार की खबर है.
पहले भी आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं
बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से दूषित पानी या खराब पानी की वजह से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें अक्सर आती रही हैं. हालांकि रतलाम के बरखेड़ी गांव में प्रशासन ने अभी तक इस बीमारी की वजह पानी को नहीं माना है. इसी तरह छिंदवाड़ा के जमुनिया गांव में भी लगभग 60 ग्रामीणों के बीमार पड़ने के बाद ऐसा ही एक मेडिकल कैंप लगाया गया था. उस मामले में भी पानी में खराबी के शक के चलते पानी के सैंपल की जांच की गई थी. छिंदवाड़ा के ही राजोला गांव से भी कुएं का पानी पीने के बाद करीब 60 लोगों के बीमार पड़ने की ऐसी ही एक घटना सामने आई थी.
इसके अलावा कटनी की पारधी बस्ती में पानी से जुड़ी समस्याओं के कारण लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आईं थी. वहीं, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की समस्या बहुत गंभीर थी. यहां बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े और कुछ लोगों की मौत भी हो गई. बाद की जांच में पानी में सीवेज से जुड़े बैक्टीरिया पाए गए.
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