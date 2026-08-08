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रतलाम के बरखेड़ी गांव में फैली अज्ञात बीमारी! अचानक कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

Ratlam News: रतलाम जिले के बरखेड़ी गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अचानक बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया. स्वास्थ्य विभाग ने गांव में एक कैंप लगाया है और 60 से ज्यादा लोगों का इलाज शुरू कर दिया है.

Written ByChandrashekhar solankiEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 AM IST
रतलाम के बरखेड़ी गांव में फैली अज्ञात बीमारी! अचानक कई ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप

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