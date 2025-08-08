My Life...My Rules! यही मेरा काम है...ठगों ने गढ़ी खतरनाक स्क्रिप्ट, जेल में बंद कैदी के घरवालों से ऐंठे पैसे

Shahdol Cyber Fraud News: मध्य प्रदेश से साइबर ठगी का बेहद ही हैरान कर देने मामला सामने आया है. यहा साइबर ठगों ने जेल में बंद एक कैदी को निशाना बनाया और उसके घर वालों से हजारों रुपए ठग लिए. आनन फानन में कैदी के परिजन भी नहीं समझ पाए कि वे किस जाल में फंसते जा रहे हैं. घरवालों ने जब ठगों से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो ठगों की और से डायलॉकबाजी की जा रही थी कि, माई लाइफ माई रुल्स! यही मेरा काम है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है. यहां ठगों ने ठगी की ऐसी चाल चली जिसके बारे में सोच पाना आम जनता के सोच से भी परे है. यहां शातिर ठगों ने जेल में बंद कैदी को निशाना बनाकर उसके घरवालों से 20 हजार रुपये ठग लिए. हैरानी की बात ये रही कि परिजन इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके साथ क्या हो रहा है. ठगों ने कैदी रामबोध शाहू के नाम पर इस तरह की प्लानिंग रची जिसे घरवालों ने सच समझ लिया और मांगी गई रकम ठगों को ट्रासंफर कर दी.

कैदी को किया मारने का बहाना

दरअसल, कैदी रामबोध शाहू को पुलिस ने बाड़ी में गांजा के पौधे लगाने के आरोप में 3 अगस्त को गिरफ्तार किया था. शाहू को इस मामले में कोर्ट में पेश करने के बाद सीधे जेल भेज दिया गया. ठगों ने यही से अपने डिजिटल नेटवर्किंग की जाल बिछाई. ठगों ने जैसे तैसे ऑनलाइन FIR और अपडेट्स के जरिए रामबोध की गिरफ्तारी का पता किया, इसके बाद ठगी की पूरी प्लानिंग रची गई. पहले तो ठगों ने रामबोध के घर फोन लगाकर उसे मारने की बात बताई और कहा कि अगर अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो जल्दी से 50 हजार रुपए ऑनलाइन भेजो. फोन कॉल पर पीछे से मारपीट की आवाज भी सुनवाई गई थी. दहशत में आए परिवार वालों ने तुरंत कोड स्कैन कर 20 हजार रुपए ठगों के अकाउंट में ट्रासंफर किए.

यही मेरा काम है...

ठगों से जब दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्हें हाव भाव बदले-बदले से थे. पेमेंट मिलने के बाद ठगों ने गाली गोलौच करना शुरू कर दिया. उन लोगों ने कहा कि, यही मेरा काम है...हम रोज ऐसे ही लोगों को ठगते हैं. सच सामने आने के बाद रामबोध के घरवालों ने शहडोल साइबर सेल और ब्यौहारी पुलिस को साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज की. पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है. जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर और लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है. साइबर टीम जांच में जुटी है.

सोर्स: lalluram