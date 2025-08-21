शहडोल में चमत्कार बना व्यापार: बकरा, बोतल और विश्वास सब ले गए यार! क्या है ये खेला

MP News: शहडोल जिले में बंटी-बबली 2.0 चल रहा है, क्योंकि यहां एक गैंग एक्टिव है, जो लोगों को चमत्कार का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं. शहडोल जिले के बरेली गांव से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां झाड़फूंक और चमत्कारी इलाज का झांसा देकर एक दिव्यांग युवक से ठगी की गई है. बताया जा रहा है कि युवक से तीन शातिर ठगों ने ठगी की है, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है. युवक को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने तुरंत मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में की है, जिसके बाद यह मामला सभी के सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया है वह हैरान करने वाला है, क्योंकि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं.

शहडोल में कैसे हुई यह ठगी

दरअसल, बरेली गांव का दिव्यांग युवक महेंद्र सिंह अपने पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल शहडोल आया था, यहां अस्पताल परिसर में उसकी तीन अज्ञात लोगों से मुलाकात हुई थी. तीनों ने युवक को बताया कि वह झाड़फूंक के जरिए चमत्कारी इलाज करते हैं और सभी काम कर सकते हैं, उन्होंने महेंद्र को झांसा दिया कि वह विशेष विधि से उसकी दिव्यांगता को दूर कर सकते हैं. उन्होंने महेंद्र को ऐसी बातें दी कि भोला-भाला महेंद्र उनकी बातों में आसानी से आ गया, उसने अपनी जमा पूंजी के 35 हजार रुपये के साथ एक बकरा, 60 किलो चना, शराब की बोतल और एक कंबल तीनों को दे दिया, जिसके बाद तीनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले.

ये भी पढ़ेंः 'न नारा, न भाषण' बस दो लड्डू चाहिए! भिंड से CM हेल्पलाइन में पहुंची अनोखी शिकायत

एसपी ने दिया दखल

जब महेंद्र ठगी का एहसास हुआ तो सबसे पहले गोहपारू थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं जब लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने एसपी ऑफिस का रुख किया, मामले में शहडोल जिले के एसपी रामजी श्रीवास्तव के हस्तक्षेप के बाद करीब दो माह बाद एफआईआर दर्ज की गई, मामले में शहडोल एएसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि दो महिलाओं और एक पुरुष के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस ने दिव्यांग के साथ हुई ठगी की इस घटना में अब अपनी जांच तेज की है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल्स के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. क्योंकि यह यह मामला न केवल अंधविश्वास की आड़ में की जा रही ठगी को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की निष्क्रियता को भी सामने लाता है. जबकि यह सवाल भी उठ रहा है कि इससे पहले भी किसी के साथ ठगी हुई हो इसलिए अब इस मामले की जांच तेजी होगी.

शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!