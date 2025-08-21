शहडोल में चमत्कार बना व्यापार: बकरा, बोतल और विश्वास सब ले गए यार! क्या है ये खेला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2890362
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शहडोल में चमत्कार बना व्यापार: बकरा, बोतल और विश्वास सब ले गए यार! क्या है ये खेला

Shahdol News: शहडोल जिले में बंटी-बबली गैंग एक्टिव है, जहां वह ठगी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिससे आसानी से लोग उनका शिकार बन रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शहडोल जिले में एक्टिव है बंटी-बबली गैंग
शहडोल जिले में एक्टिव है बंटी-बबली गैंग

MP News: शहडोल जिले में बंटी-बबली 2.0 चल रहा है, क्योंकि यहां एक गैंग एक्टिव है, जो लोगों को चमत्कार का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं. शहडोल जिले के बरेली गांव से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां झाड़फूंक और चमत्कारी इलाज का झांसा देकर एक दिव्यांग युवक से ठगी की गई है. बताया जा रहा है कि युवक से तीन शातिर ठगों ने ठगी की है, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल है. युवक को जब अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने तुरंत मामले की शिकायत एसपी ऑफिस में की है, जिसके बाद यह मामला सभी के सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से ठगी को अंजाम दिया गया है वह हैरान करने वाला है, क्योंकि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. 

शहडोल में कैसे हुई यह ठगी 

दरअसल, बरेली गांव का दिव्यांग युवक महेंद्र सिंह अपने पिता का इलाज कराने जिला अस्पताल शहडोल आया था, यहां अस्पताल परिसर में उसकी तीन अज्ञात लोगों से मुलाकात हुई थी. तीनों ने युवक को बताया कि वह झाड़फूंक के जरिए चमत्कारी इलाज करते हैं और सभी काम कर सकते हैं, उन्होंने महेंद्र को झांसा दिया कि वह विशेष विधि से उसकी दिव्यांगता को दूर कर सकते हैं. उन्होंने महेंद्र को ऐसी बातें दी कि भोला-भाला महेंद्र उनकी बातों में आसानी से आ गया, उसने अपनी जमा पूंजी के 35 हजार रुपये के साथ  एक बकरा, 60 किलो चना, शराब की बोतल और एक कंबल तीनों को दे दिया, जिसके बाद तीनों मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले. 

ये भी पढ़ेंः 'न नारा, न भाषण' बस दो लड्डू चाहिए! भिंड से CM हेल्पलाइन में पहुंची अनोखी शिकायत

एसपी ने दिया दखल 

जब महेंद्र ठगी का एहसास हुआ तो सबसे पहले गोहपारू थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, वहीं जब लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने एसपी ऑफिस का रुख किया, मामले में शहडोल जिले के एसपी रामजी श्रीवास्तव के हस्तक्षेप के बाद करीब दो माह बाद एफआईआर दर्ज की गई, मामले में शहडोल एएसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि दो महिलाओं और एक पुरुष के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है. 

पुलिस ने दिव्यांग के साथ हुई ठगी की इस घटना में अब अपनी जांच तेज की है, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल्स के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. क्योंकि यह यह मामला न केवल अंधविश्वास की आड़ में की जा रही ठगी को उजागर करता है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में पुलिस की निष्क्रियता को भी सामने लाता है. जबकि यह सवाल भी उठ रहा है कि इससे पहले भी किसी के साथ ठगी हुई हो इसलिए अब इस मामले की जांच तेजी होगी. 

शहडोल से पुष्पेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

shahdol newsShahdol Districtshahdol bunty babli gang

Trending news

Ujjain
सिंहस्थ की हाईटेक तैयारी! जर्मनी से आए विशेषज्ञ, मेले में AI से होगी भीड़ कंट्रोल
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Harda
हरदा में विकलांग हुआ विकास! एंबुलेंस की जगह झोली में भरकर अस्पताल जा रही गर्भवती
damoh
Damoh Weather: दमोह में जानलेवा बारिश! आसमान से आई आफत ने ली 21 बकरियों की जान
Indore
ताबीज वाली बहू ने हिंदू पति पर बनाया मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव, कोर्ट पहुंचा मामला
Raisen News
रायसेन कलेक्ट्रेट में ये क्या हुआ? शख्स ने मांगी ऐसी चीज, सुनकर अधिकारी रह गए दंग
mp news
रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से लूट, पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश हुए फरार
Morena news
मेरी नहीं तो किसी की नहीं! प्यार में हैवान बना आशिक; नाबालिग के ऊपर चढ़ा दी बोलेरो
jhabua news
'किसी को बताया तो जान से मार दूंगा...'टीचर ने बच्चियों से की अश्लील हरकत, फिर...
Mahtari Vandan Yojana cg
महतारी वंदन योजना के लिए नहीं किया आवेदन? इस तारीख तक कर लें काम, खटाखट आएंगे पैसे
;