Shahtoot Benifits: बिना छिलके और बीज वाला ये फल है बेहद लाभकारी, होते हैं गजब के फायदे

Shahtoot Benifits - भारत के पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में पाया जाना वाला शहतूत नीले और काले रंग का होता है. इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके फल में बीज और छिलके नहीं होते हैं. ये काफी फायदेमंद है. (Shahtoot ke Fayde) इसे पेड़ से तोड़ने के बाद साफ करके सीधे खाया जा सकता है. बताया जाता है इसे सबसे पहले इसे चीन में उगाया गया था, लेकन इसके औषधीय गुणों ( Medicinal properties of mulberry ) के कारण ये दुनियाभर में उगाया जाने लगा. पूरे भारत में इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है. ये कई स्वास्थ्य समस्याओं के लिए काम करता है.

शहतूत के औषधीय गुण ( mulberry Medicinal properties )

शहतूत के फलों में भरपूर मात्रा में आयरन, राइबोफ्लैविविन, विटामिन सी, विटामिन K, पोटेशियम, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है. साथ ही साथ इसमें आहार फाइबर और कार्बनिक यौगिक जैसे रिवेस्ट्रैटोल, एंथोकायनिन, ल्यूटिन और कई अन्य पॉलीफेनॉयलिक पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्‍सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रैडिकल्‍स से लड़ते हैं. ऐसे में शहतूत स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हो जाता है.

यहां जाने शहतूत के फायदे ( Shahtoot ke Fayde )

पाचन स्वास्थ्य सुधार (Mulberries for Digestion)

शहतूत में फाइबर पाया जाता है, जिस कारण ये बेहतर पाचन के लिए काम करता है. इससे कब्ज, ब्लोटिंग और ऐंठन की समस्या भी कम होती है. इसके अलावा, फाइबर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित करने में मदद करता है.

हृदय स्वास्थ्य में सुधार ( Mulberries for Herat)

शहतूत में लोहे सामग्री का उच्च स्तर होता है, जो कि फलों में मौजूद एक बहुत ही असामान्य खनिज है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को काफी बढ़ा सकता है. यानी इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह हृदय स्वास्थ्य के साथ ही किडनी से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है.

शहतूत के पत्ते का उपयोग ( mulberry leaves uses )

शहतूत के पत्तों को घाव या फोड़े पर लगाना भी फायदेमंद होता है. इसके प्रयोग से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं. अगर आपको खुजली की दिक्कत है तो इसके पत्तों का लेप फायदेमंद रहेगा.

कैंसर से बचाने में कारगर ( Mulberry for Cancer )

एंथोकायनिन, विटामिन सी, विटामिन ए और अन्य पॉलीफेनोलिक गुणों के साथ इसमें एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. यानी ये कैंसर और दिल की बिमारी और किडनी की समस्याओं से लड़ने में सहायक हो सकता है.

हड्डियों को मजबूत करता है शहतूत ( Mulberry for Bones )

विटामिन K, कैल्शियम और लोहा साथ ही साथ शहतूत में पाए जाने वाले फास्फोरस और मैग्नीशियम हड्डियों के ऊतकों के निर्माण और रखरखाव के लिए फायदेमंद हो सकते हैं.

मधुमेह मददगार है शहतूत ( Mulberry Benefits for Diabetes )

शहतूत के अन्य पोषण लाभ में ग्लूकोज शामिल है. शहतूत इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज में डिले हो सकता है. इसलिए अगर आपको टाइप 2 मधुमेह होने की संभावना है तो शहतूत का रस या चाय आपकी मदद कर सकती है. इससे मधुमेह यानी डायबटीज को रोकने की या उसके खतरे को करने की शक्ती है.

ये हैं अन्य फायदे ( Shahtoot Benifits )

शहतूत इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में लाभकारी है ( Shahtoot for Immune System)

आंखों के लिए उपयोगी होता है शहतूत ( Mulberry for Eyes )

शहतूत के औषधीय गुण वजन कम करने में मदद करते हैं ( Mulberry for Weight Loss )

बालों को स्वस्थ बनाने में काफी मददगार होता है शहतूत ( Mulberry for Hair )

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.

