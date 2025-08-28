थाने में अचानक गिरे कॉन्स्टेबल, मची अफरा-तफरी, साथी ने संकटमोचन बनकर बचाई जान
थाने में अचानक गिरे कॉन्स्टेबल, मची अफरा-तफरी, साथी ने संकटमोचन बनकर बचाई जान

Shajapur News-शाजापुर में थाने में ड्यूटी के दौरान एक कॉन्स्टेबल को हार्ट अटैक आ गया. साथी तुरंत कॉन्स्टेबल को लेकर अस्पताल पहुंचे. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें इंदौर रेफर कर दिया. कॉन्स्टेबल सुबह के दर्द के बावजूद भी ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने दर्द की दवा भी ली थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:46 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के शाजापुर में थाने में ड्यूटी के दौरान एक कॉन्स्टेबल को हार्ट अटैक आ गया. कॉन्स्टेबल सोफे पर बैठकर अपने साथी से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह जमीन पर गिर पड़े. एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कॉन्स्टेबल बात करते हुए जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं. साथी ने रास्ते में सीपीआर देकर उनकी जान बचाई. बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

सुबह से सीने और हाथ-पैर में था दर्द 
जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना गुरुवार सुबह लालघाटी स्थित आजाक थाने में दोपहर 12 बजे की है. आरक्षक जीतेंद्र चंद्रवंशी सुबह से सीने और हाथ-पैर में दर्द की शिकायत कर रहे थे. वह अपने साथी के साथ सोफे पर बैठे थे तभी सीने में तेज दर्द उठा और वह गिर पड़े. साथी उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे. रास्ते में उन्हें सीपीआर भी दिया. डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें इंदौर रेफर कर दिया. 

सुबह ली थी दवाई
आरक्षक जीतेंद्र चंद्रवंशी ने सुबह दर्द कम करने के लिए दवा ली थी. इसके बाद थाने में बने कमरे में आराम करने के लिए चले. वहां उनके साथ एक और साथी बेठे हुए थे. अचानक से वे गिर पड़े. थाने में मौजूद साथियों ने उन्हें संभाला और एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि हार्ट अटैक आया था. 

दर्द के बाद भी निभा रहे थे ड्यूटी
थाना अजाक डीएसपी अजय मिश्रा ने बताया कि आरक्षक जितेंद्र चंद्रवंशी की अचानक तबीयत बिगड़ने से पुलिस विभाग में चिंता का माहौल है. साथी पुलिसकर्मियों का कहना है कि सुबह से ही वे अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, बावजूद इसके ड्यूटी निभाते रहे.

