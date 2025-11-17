मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच?

MP Temple News: मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित माता शारदा मंदिर के गर्भगृह में चढ़ावे को पुजारी पर गायब करने का आरोप लगा है. प्रशासन द्वारा जारी नोटिस से यह जानकारी सामने आई है. बताया गया कि जबलपुर के श्रद्धालु संजय पटेल ने माता को दो किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ अर्पित की थी, जो बाद में गायब हो गई. दानदाता को इस चढ़ावे की पर्ची भी नहीं दी गई, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ.

संजय पटेल ने मैहर कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम और मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासक दिव्या पटेल ने प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब तलब किया. मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को संजय पटेल ने माता शारदा को यह चढ़ावा दिया था. पूजा के बाद उनके परिचित ने चढ़ावे की पर्ची मांगी, लेकिन दानदाता ने बताया कि उन्हें पर्ची नहीं मिली. मंदिर समिति के रजिस्टर में भी उनका नाम दर्ज नहीं था, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

पुजारी को बदनाम करने की साजिश

जांच में पता चला कि दानदाता ने दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर सफेद प्लास्टिक बैग में चढ़ावा माता को अर्पित किया था और पुजारी इसे ले जाते कैमरे में कैद हो गए. पुजारी पवन महाराज का कहना है कि सभी आभूषण 28 अक्टूबर को जमा कर दिए गए और रजिस्टर में स्पष्ट एंट्री है. पुजारी ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो प्रशासक का नोटिस समझ से परे है. वहीं, कुछ भक्त इसे पुजारी परिवार को बदनाम करने की साजिश भी मान रहे हैं. (रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर)

