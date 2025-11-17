Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3008079
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच?

Maihar Sharda Temple: मध्य प्रदेश के मैहर स्थित माता शारदा मंदिर में पुजारी पर श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित चढ़ावे को गायब करने का आरोप लगा है. जबलपुर के संजय पटेल ने माता को 2 किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ अर्पित की थी, लेकिन उन्हें पर्ची नहीं दी गई और रजिस्टर में भी दर्ज नहीं था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मैहर मंदिर का पूरा सच!
मैहर मंदिर का पूरा सच!

MP Temple News: मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित माता शारदा मंदिर के गर्भगृह में चढ़ावे को पुजारी पर गायब करने का आरोप लगा है. प्रशासन द्वारा जारी नोटिस से यह जानकारी सामने आई है. बताया गया कि जबलपुर के श्रद्धालु संजय पटेल ने माता को दो किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ अर्पित की थी, जो बाद में गायब हो गई. दानदाता को इस चढ़ावे की पर्ची भी नहीं दी गई, जिससे मामला सार्वजनिक हुआ.

संजय पटेल ने मैहर कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम और मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासक दिव्या पटेल ने प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब तलब किया. मिली जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को संजय पटेल ने माता शारदा को यह चढ़ावा दिया था. पूजा के बाद उनके परिचित ने चढ़ावे की पर्ची मांगी, लेकिन दानदाता ने बताया कि उन्हें पर्ची नहीं मिली. मंदिर समिति के रजिस्टर में भी उनका नाम दर्ज नहीं था, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

पुजारी को बदनाम करने की साजिश
जांच में पता चला कि दानदाता ने दोपहर 2 बजकर 55 मिनट पर सफेद प्लास्टिक बैग में चढ़ावा माता को अर्पित किया था और पुजारी इसे ले जाते कैमरे में कैद हो गए. पुजारी पवन महाराज का कहना है कि सभी आभूषण 28 अक्टूबर को जमा कर दिए गए और रजिस्टर में स्पष्ट एंट्री है. पुजारी ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो प्रशासक का नोटिस समझ से परे है. वहीं, कुछ भक्त इसे पुजारी परिवार को बदनाम करने की साजिश भी मान रहे हैं. (रिपोर्टः नजीम सौदागर, मैहर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

maihar temple

Trending news

maihar temple
मैहर माता मंदिर से 2 किलो चांदी-सोना लापता! पुजारी बोले जमा किया था, जानिए पूरा सच
Chhindwara News
बड़कुही की बंद कोयला खदान में बड़ा हादसा, अवैध उत्खनन के दौरान गिरा मलबा, 4 घायल
gwalior news
आप भी गोलगप्पे खाने के हैं शौकीन? तो हो जाएं सावधान; पानीपूरी में निकल रहे कीड़े
Morena news
छैरा की काली सुबह का हिसाब पूरा! 5 साल बाद 24 मौतों के सौदागरों को 10 साल की सजा
satna news
इश्क का खौफनाक अंजाम! शादीशुदा महिला से प्यार, गई दोनों की जान
mp marriage news
सिविल सेट… हेल्थ फिट! एमपी में लड़की वालों की पहली पसंद बने कर्ज-मुक्त दूल्हा
Sir
SIR पर क्या है कांग्रेस का प्लान? MP कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया खुलासा
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़: धान खरीदी में बन रहे थे रोड़ा! 13 हड़ताली कर्मचारी बर्खास्त, 3 पर FIR
indore news
मोहब्बत के नाम पर खौफनाक खेल! वीडियो कॉल पर मिलती थीं डरावनी धमकियां, फिर युवक ने...
indore news
सिर्फ एक QR Code से होगी पूरी सुरक्षा! इंदौर में GRP की नई पहल से यात्रियों को फायदा