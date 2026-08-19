ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी! सोना-चांदी हुई सस्ती, खरीदारी का सुनहरा मौका, जानें 19 अगस्त के ताजा भाव

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Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई है. पिछले दो दिन यानी सोमवार और मंगलवार को सोने के भाव में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बुधवार को इसमें नरमी आई है. वहीं चांदी के दाम पिछले कई दिनों से स्थिर बने हुए थे. अब चांदी की कीमत में भी गिरावट आने से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है. 19 अगस्त के ताजा भाव मध्य प्रदेश के शहरों के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
22 कैरेट के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 19 अगस्त को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,255 रुपए है. मंगलवार को इसकी 14,340 रुपए थी. आज कीमतों में 85 रुपए की नरमी आई है. 8 ग्राम की कीमत 1,14,040 रुपए है. कल इसकी कीमत 1,14,720 रुपए थी. आज कीमतों में 680 रुपए की कमी आई है. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,550 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,43,400 रुपए थी. आज कीमतों में 850 रुपए की गिरावट आई है.
24 कैरेट सोने के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 19 अगस्त को 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,968 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 15,057 रुपए थी. आज कीमतों में 89 रुपए की कमी आई है. आज 8 ग्राम की कीमत 1,19,744 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 1,20,456 रुपए थी. बुधवार को कीमतों में 712 रुपए की गिरावट आई है. वहीं, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,680 रुपए है. कल इसकी कीमत में 1,50,570 रुपए थी. आज कीमतों में 890 रुपए की नरमी आई है.
चांदी के ताजा भाव
Bankbazaar.com के मुताबिक 19 अगस्त को 1 ग्राम चांदी की कीमत 250 रुपए है. कल इसकी कीमत 255 रुपए थी. आज कीमतों में 5 रुपए की गिरावट आई है. Bankbazaar.com के मुताबिक आज 1 किलो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए है. एक दिन पहले इसकी कीमत 2,55,000 रुपए है. आज कीमतों में 5,000 रुपए की कमी आई है. बता दें कि 15 अगस्त से चांदी के भाव स्थिर बने हुए थे. आज कीमतों में आई गिरावट से ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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