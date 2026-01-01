Advertisement
बेवफाई ने उजाड़ा सुहाग, श्योपुर में शिक्षक पति की कातिल निकली पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर खाई में फेंका था शव

Sheopur News-श्योपुर में शिक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरे हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल है. पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:54 PM IST
Sheopur Murder Case-मध्यप्रदेश के श्योपुर के कराहल क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही शिक्षक पति की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा दिया है, इस मामले में मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

हादसा दिखाने की थी साजिश
यह पूरी घटना 27 दिसंबर 2025 को तब शुरू हुई, जब कराहल घाटी के कसलह मोड़ के पास ढलान पर शिक्षक रमाकांत पाठक का शव मिला था. शुरुआत में इसे एक साधारण सड़क हादसा मानकर जांच शुरू की गई थी, लेकिन घटनास्थल के हालात और शव की स्थिति देख पुलिस को शक हुआ. थाना प्रभारी यास्मीन खान और उनकी टीम ने जब बारीकी से मामले की जांच की और मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला, तो शक की सुई मृतक की पत्नी साधना शर्मा की ओर घूमने लगी. 

प्रेमी प्रसंग में बाधा बन रहा था पति
पुलिस की पूछताछ में जो सच सामने आया, उसने सबको चौंका दिया. मृतक की पत्नी साधना शर्मा, जो खुद एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसका मनीष साकेत नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. रमाकांत पाठक उनके रिश्तों के बीच बाधा बन रहे था, इसलिए साधना ने अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची. इस काम में मनीष ने अपने दोस्त सतनाम सिंह को भी शामिल किया. 

लाठी से किया हमला
साजिश के तहत, आरोपियों ने रमाकांत को सेसईपुरा चलने के बहाने कार में बिठाया. जब वे कसलह घाटी के पास जंगल वाले इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने रमाकांत को बाथरूम करने के बहाने कार से नीचे उतारा. जैसे ही रमाकांत नीचे उतरे, आरोपियों ने पीछे से उनके सिर पर लाठी से जोरदार हमला कर दिया. इस हमले के बाद रमाकांत बेहोश होकर गिरे. इसके बाद आरोपी उन्हें घसीटते हुए घाटी के नीचे ले गए और वहां मौत होने तक मुंह दबाए रखा. 

हत्या को दुर्घटना दिखाने की थी साजिश
रमाकांत पाठक की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को ठाकुर बाबा मंदिर के पास घाटी की ढलान से नीचे फेंक दिया ताकि पुलिस को लगे की मौत ढलान से गिरकर हुए है. 31 दिसंबर को पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को धर दबोचा. पुलिस ने इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट डिजायर कार और अन्य सबूत जब्त कर लिए हैं.

