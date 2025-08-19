बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन से किया था इंकार, अस्पताल स्टाफ पर आरोप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2888237
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन से किया था इंकार, अस्पताल स्टाफ पर आरोप

Sheopur News-श्योपुर में जिला अस्पताल में एक महिला ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया है. डॉक्टरों ने महिला को ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए. परिजनों ने ऑपरेश से इंकार करते हुए उसे सामान्य डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती रखा. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 19, 2025, 07:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन से किया था इंकार, अस्पताल स्टाफ पर आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के श्योपुर में जिला अस्पताल में एक प्रसूता ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया है. बड़ौदा की रहने वाली संतरा केवट को प्रसव पीड़ा के चलते 17 अगस्त को श्योपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया था. अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों को बताया कि महिला की हालत देखते हुए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. लेकिन महिला के परिजन ऑपरेशन के लिए राजी नहीं हुए थे. 

परिजनों ने महिला का सामान्य डिलीवरी के लिए भर्ती रखा था. 

बाथरूम में हुआ बच्ची का जन्म
परिजनों की लापरवाही के कारण महिला की जान पर बन आई. प्रसूता अपनी सास के साथ बाथरूम गई और वहीं उसने बच्ची को जन्म दे दिया. नर्सिंग स्टाफ की अनुपस्थिति और लापरवाही के चलते महिला और सही समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी. फिलहाल मां और बच्ची की हालत स्थित है. 

परिजनों ने लगाए आरोप
हालांकि बचची के जन्म के बाद हुई उनसे एसएनसीयू में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत स्थिर है. वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि नर्सों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अच्छे से देखरेख नहीं की गई. इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी. 

परिजन ऑपरेशन के लिए नहीं हुए तैयार
अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आरबी गोयल ने बताया कि महिला की जांच में एमएसएल पाया गया था, जो प्रसव के समय मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है. इसलिए परिजनों को स्पष्ट कर दिया गया था कि ऑपरेशन से ही जच्चा-बच्चा सुरक्षित रह सकते हैं. लेकिन परिजन ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं हुए. फिर भी महिला को जिला अस्पताल में पूरी देखरेख के साथ रखा गया था. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला बाथरूम गई और वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया. फिलहाल महिला और नवजात दोनों ही सुरक्षित हैं. 

यह भी पढ़ें- हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें  Sheopur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sheopur newsmp newsViral Video

Trending news

sheopur news
बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन से किया था इंकार, स्टाफ पर आरोप
mp news
हॉस्टल में एक साथ 35 छात्राएं बीमार, डॉक्टर ने बताई ये वजह, जानें क्या हुआ
mp news
साथ सोने से पत्नी ने किया इंकार, पति ने कर दी हत्या, चीखता रहा बेटा
rewa news
कोर्ट मैरिज करनी है..बचा लो! हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा
Mauganj news
सोशल मीडिया से शुरू हुआ रिश्ता,प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा युवक, मिली तालिबानी सजा
Katni News
12 दिन से लापता अर्चना तिवारी का मिला सुराग! परिवार ने मीडिया से क्यूं बनाई दूरी?
mp news
साड़ी पर कमेंट किया, डांट पड़ी तो नाराज हो गया छात्र, टीचर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई
Bilaspur News
बेरोजगार पति को ताना मारना मानसिक क्रूरता, बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
chhattisgarh news
क्लास में बात करना पड़ा भारी, हेडमास्टर की पिटाई से दूसरी की छात्रा का टूटा पैर
mp sarkari yojnayein
MP सरकार की इन योजनाओं से फ्री में करें 12वीं बाद की पढ़ाई, मुफ्त में मिलेगी डिग्री
;