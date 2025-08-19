बाथरूम में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन से किया था इंकार, अस्पताल स्टाफ पर आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के श्योपुर में जिला अस्पताल में एक प्रसूता ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया है. बड़ौदा की रहने वाली संतरा केवट को प्रसव पीड़ा के चलते 17 अगस्त को श्योपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया था. अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों को बताया कि महिला की हालत देखते हुए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. लेकिन महिला के परिजन ऑपरेशन के लिए राजी नहीं हुए थे.

परिजनों ने महिला का सामान्य डिलीवरी के लिए भर्ती रखा था.

बाथरूम में हुआ बच्ची का जन्म

परिजनों की लापरवाही के कारण महिला की जान पर बन आई. प्रसूता अपनी सास के साथ बाथरूम गई और वहीं उसने बच्ची को जन्म दे दिया. नर्सिंग स्टाफ की अनुपस्थिति और लापरवाही के चलते महिला और सही समय पर चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी. फिलहाल मां और बच्ची की हालत स्थित है.

परिजनों ने लगाए आरोप

हालांकि बचची के जन्म के बाद हुई उनसे एसएनसीयू में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की हालत स्थिर है. वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि नर्सों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और अच्छे से देखरेख नहीं की गई. इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी.

परिजन ऑपरेशन के लिए नहीं हुए तैयार

अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. आरबी गोयल ने बताया कि महिला की जांच में एमएसएल पाया गया था, जो प्रसव के समय मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है. इसलिए परिजनों को स्पष्ट कर दिया गया था कि ऑपरेशन से ही जच्चा-बच्चा सुरक्षित रह सकते हैं. लेकिन परिजन ऑपरेशन के लिए सहमत नहीं हुए. फिर भी महिला को जिला अस्पताल में पूरी देखरेख के साथ रखा गया था. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर महिला बाथरूम गई और वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया. फिलहाल महिला और नवजात दोनों ही सुरक्षित हैं.

