बेटी की शादी और 25 हजार का लालच, शिवपुरी में गरीबी का फायदा उठाकर 50 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण, 3 सरकारी टीचर और पटवारी शामिल

Religious Conversion in Shivpuri-मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में धर्म परिवर्तन के मामले का खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले चार सरकारी कर्मचारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्ता कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 सरकारी टीचर और एक पटवारी शामिल है. आरोपी धर्म परिवर्तन करने पर लोगों की बेटियों की शादी कराने और 25-25 हजार रुपए कैश देने का लालच देते थे. लंबे समय से अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा था. अब तक 50 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन की पुष्टि हो चुकी है.

सभी आरोपी भेजे गए जेल

यह मामला बदरवास थाना क्षेत्र के घूघला और आसपास के इलाकों से जुड़ा हुआ है. एसडीओपी संजय मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है.

संगठित तरीके से करा रहे थे धर्मांतरण

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी संगठित तरीके से धर्मांतरण करा रहे थे. इतना ही नहीं इसका नेटवर्क दूसरे राज्यों में भी फैला हुआ है. आरोपी धर्म परिवर्तन के बदले लोगों को बेटियों की शादी कराने, बच्चों की अच्छी शिक्षा, नौकरी दिलाने और 25-25 हजार नकद देने का वादा करते थे. लालच के झांसे में आकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना धर्म बदल लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

चार सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पादरी अम्जी भील, शिक्षक वीरेंद्र कुमार तिर्की, शिक्षिका अनीता भगत, शिक्षिका राजपति बाई तिर्की और पटवारी सुगनचंद उर्फ सुगनशाह पैकरा शामिल हैं. चार आरोपी शासकीय कर्मचारी हैं, जिनमें तीन शिक्षक और एक पटवारी शामिल हैं. आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है.

धर्म परिवर्तन के गिनाते थे फायदे

जांच में सामने आया है कि बहादुर भील और सोमला भील के घरों में बैठकों को आयोजन किया जाता था. इन बैठकों में लोगों को धर्म परिवर्तन के फायदे गिनाते थे और दबाव बनाते थे. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है. इन आरोपियों के छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी संपर्क थे. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क, फंडिंग और अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें-फुटबॉल खेलते समय गिरा 14 साल का बच्चा, अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!