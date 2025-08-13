Shivpuri News-यूरिया न मिलने से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद, किसान कर रहे हैं अपनी फसल नष्ट

MP News-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. जिले के कोलारस में पहले भारी बारिश और बाढ़ के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई. जो बची फसल थी वो अब यूरिया खाद की कमी के कारण सूखने लग गई है. मौसम की मार के बाद अब सरकारी सिस्टम ने किसानों को लाचार कर दिया है. हालात ऐसे बन गए हैं कि किसानों को खड़ी फसल के बीच खेतों की जुताई करनी पड़ रही है.

खेतों में जुताई कर रहे किसान

यहां हालात इतने खराब है कि कई किसानों अपनी फसलें खेतों से उखाड़कर जुताई कर रहे हैं. ताकि समय पर अगली फसल की बुवाई कर दी जाए. किसानों का कहना है कि अगर बुवाई में थोड़ी भी देरी हुई, तो उन्हें दोगुना नुकसान झेलना पड़ जाएगा. किसान अपनी फसल के नुकसान के सर्वे के लिए पटवारियों से भी संपर्क कर चुके हैं.

पटवारियों ने सर्वे से किया इनकार

किसानों के संपर्क करने पर पटवारियों ने आदेश न मिलने की बात कहकर सर्वे से मना कर दिया. लेकिन शासन की तरफ से पहले ही फसलों के नुकसान का सर्वे कराने का आदेश जारी हो चुका है. इसी बात को लेकर किसानों में नाराजगी बढ़ गई है. किसान लगातार यूरिया की मांग कर रहे हैं. खेतों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए खाद बेहद जरूरी है. समय से अगर खाद नहीं मिला तो बची हुई फसल भी बर्वाद हो जाएगी.

एसडीएम ने सर्वे की कही बात

इस मामले को लेकर कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि फसल का सर्वे शुरू हो चुका है और कुछ रिपोर्ट भी आ गई हैं. एसडीएम का कहना है कि कुछ जगहों पर समस्या हो सकती है, जिसकी जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि यूरिया खाद की आपूर्ति धीरे-धीरे जा रही है, ताकि किसानों को राहत मिल सके.

