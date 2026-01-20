मालिक ने छोड़ी दुनिया, वफादार ने नहीं छोड़ा साथ! शव के पास रात भर बैठा रहा कुत्ता, अंतिम विदाई तक साथ चला

Loyalty of a Pet Dog-जब भी वफादारी की बात आती है, तो कुत्ते का नाम सबसे पहले लिया जाता है. मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र से एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक पालतू कुत्ते ने अपने मृत मालिक के प्रति जो प्रेम और वफादारी दिखाई, उसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं. मालिक की आत्महत्या के बाद कुत्ता उनके शव के पास पूरी रात बैठा रहा और अंतिम संस्कार तक साथ नहीं छोड़ा.

पूरी रात शव की रखवाली की

यह घटना करैरा के बडोरा गांव की है. यहां रहने वाले 40 वर्षीय जगदीश प्रजापति ने सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. जब परिवार के लोगों को इस दुखद घटना का पता चला, तो उन्होंने देखा कि जगदीश का पालतू कुत्ता उनके शव के पास ही बैठा था. बताया जा रहा है कि वह कुत्ता पूरी रात अपने मालिक के बेजान शरीर के पास बैठा रहा, जैसे उनकी रखवाली कर रहा हो.

शव के पीछे 4 किलोमीटर लगाई दौड़

मंगलवार को जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से करैरा ले जाया जाने लगा, तब भी उस बेजुबान ने साथ नहीं छोड़ा. वह वफादार कुत्ता ट्रैक्टर के पीछे-पीछे करीब 4 किलोमीटर तक दौड़ता रहा. उसकी तड़प और वफादारी देख परिजनों का दिल पसीज गया और उन्होंने कुत्ते को भी ट्रॉली में बैठा लिया.

अंतिम संस्कार तक रहा मौजूद

अस्पताल के पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर भी वह कुत्ता पूरे समय बैठा रहा और जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, वह शव के साथ ही वापस गांव लौटा. जब जगदीश का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब भी वह बेजुबान वहीं मौजूद रहा. घर वालों ने बताया कि मालिक की मौत के बाद से कुत्ते ने कुछ भी खाया-पिया नहीं है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन गांव में हर तरफ इस वफादार कुत्ते की जमकर चर्चा हो रही है.

