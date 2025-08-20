अस्पताल की गंदगी पर भड़के मंत्री, हाथों से टॉयलेट किया साफ, अधिकारियों को दी चेतावनी
अस्पताल की गंदगी पर भड़के मंत्री, हाथों से टॉयलेट किया साफ, अधिकारियों को दी चेतावनी

Shivpuri News-शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अस्पताल में अपने हाथों से टायलेट साफ किया. इसके साथ ही रास्ते से गुजरते समय कचरे का ढेर देख फावड़ा उठाकर सफाई करने में जुट गए. ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने स्वास्थ्य अधिकारी माला पहनाकर चेतावनी भी दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 20, 2025, 03:45 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर लगातार चर्चा में बने रहते हैं. एक बार फिर मंत्री चर्चा में आ गए हैं. शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जिला अस्पताल में टॉयलेट में गंदगी और बदबू देख नाराज हो गए. मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए खुद ही अपने हाथों से टॉयलेट साफ किया. इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है. 

फावड़ा उठाकर की सफाई
अस्पताल में टॉयलेट साफ करने के बाद जब प्रद्युमन सिंह तोमर लुहारपुरा की पुलिया से गुरज रहे थे. तब वहां लगे कचरे को ढेर को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई. फिर फावड़ा उठाकर सफाई करने में जुट गए. वहीं स्थानीय लोगों ने शहर में साफ-सफाई को लेकर मंत्री से शिकायत की. 

अधिकारी को दी चेतावनी
लोगों की समस्या सुनने के बाद प्रद्युमन सिंह तोमर ने मौके पर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी योगेश शर्मा को माला पहनाई. माला पहनाकर उन्होंने कहा कि आज तुम्हें माला पहनाई है, कल सम्मान के साथ विदा कर दूंगा. मेरी बोत को गंभीरता से लेना. फिर उन्होंने सफाई मशीन बुलवाने के निर्देश दिए और मौके से निकल गए. 

व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए
कुछ दिन पहले जिला अस्पताल के गेट पर आदिवासी महिला की डिलीवरी और इलाज में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थीं. इसके बाद प्रबंधन ने मीडिया के आने पर रोक लगा दी थी. शिकायतों के बाद मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे. मंत्री ने सिविल सर्जन डॉ. बीएल यादव को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए. 

