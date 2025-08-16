 Shivpuri Accident News: काशी से गुजरात जा रही ट्रेवलर ट्रक से टकराई, 10 से ज्यादा घायल, 1 की मौत
Shivpuri Accident News: काशी से गुजरात जा रही ट्रेवलर ट्रक से टकराई, 10 से ज्यादा घायल, 1 की मौत

Shivpuri Accident News: शिवपुरी के सुरवाया क्षेत्र में काशी से गुजरात जा रही एक ट्रेवलर ट्रक से टकरा गई. हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि ट्रेवलर में सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:53 AM IST
शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा
शिवपुरी में भीषण सड़क हादसा

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि काशी से गुजरात जा रही एक ट्रेवलर अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेवलर में बैठे 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े.

इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है. (खबर का अपडेट लगातार जारी है....)
(रिपोर्टः पूनम पुरोहित/ शिवपुरी)

