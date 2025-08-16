Shivpuri Accident News: काशी से गुजरात जा रही ट्रेवलर ट्रक से टकराई, 10 से ज्यादा घायल, 1 की मौत

Shivpuri News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि काशी से गुजरात जा रही एक ट्रेवलर अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेवलर में बैठे 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े.

इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों को तुरंत 108 एंबुलेंस और पुलिस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है. (खबर का अपडेट लगातार जारी है....)

(रिपोर्टः पूनम पुरोहित/ शिवपुरी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले 'शिवपुरी' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!