पैसे का चक्कर बाबू भईया! 15 साल बाद याद आया DSP पति, घर पहुंचते ही कर दी कुटाई

Shivpuri News: कहते है कि पैसा लालच है और यही लालच किसी भी संबंध को तार-तार करने के लिए काफी होता है. ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने ही रिटायर्ड पति को इतनी बुरी तरह से पिटा है कि मामला पूरे गांव तक फैल गया है. पति डीएसपी पद से रिटायर्ड हुआ है और पैसों के लिए पत्नी और बेटे ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला जिले के भोंती थाना क्षेत्र के चंदावनी गांव का है. यहां प्रतिपाल सिंह यादव श्योपुर से 31 मार्च 2025 को डीएसपी पद से रिटायर्ड हुए है. रिटायारमेंट के तौर पर प्रतिपाल सिंह को ईपीएफ के तौर पर 20 लाख रुपए उनके खाते में ट्रासंफर किए गए. वहीं ईपीएफ के और 33 लाख रुपए खाते में आना बाकी है. अब इन्हीं पैसों के लिए प्रतिपाल सिंह की पत्नी और उसके बेटे ने घर में उधम मचा दिया है.

अचानक आ धमकी पत्नी

प्रतिपाल सिंह की पत्नी और उनका बेटा 15 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे. 15 सालों में ना कभी पत्नी को अपने पति की याद आई ना ही बेटे को अपमे पिता की. लेकिन इस बार हवा का रुख कही और था. पति को रिटायरमेंट अमाउंट के तौर पर 53 लाख रुपए मिलने वाले है, ये जानकारी पाते ही पत्नी ओर बेटा प्रतिपाल सिंह से मिलने आ पहुंचे. पैसों की लालच में पहले तो दोनों ने प्रतिपाल को किडनैप करने की कोशिश की, सफल न होने के बाद मारपीट पर उतर आए.

झांसी हुए फरार..

अपहरण नहीं कर पाए तो दोनों हाथापाई पर उतर आए. मारपीट की खबर पाते ही गांव के लोग पत्नी और बेटे के खिलाफ विरोध करने लगे. गांव में लोगों के आक्रोश और तनावपूर्ण माहौल देखकर पत्नी और बेटा चुपके से मोबाइल और एटीएम ले फिर से झांसी फरार हो गए जहां से वे आए थे. घटना का पता चलते ही प्रतिपाल सिंह ने भोंती पुलिस थाने में मामले की शिकायत की है. फिलहाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

