गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, वजह जान हैरान हो गई पुलिस

Lover Killed Girlfriend in Shivpuri-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेल्ट से गला काटकर हत्या कर दी. यह घटना नरवर कस्बे के अमर शांति गेस्ट हाउस की है. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी युवक और मृतक युवती के बीच 15 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था.

15 साल पुराना था रिश्ता

जानकारी के अनुसार, नरवर के इमलिया गांव के रहने वाले गोकुल कोली का अपने ही गांव की रिंकी कोली से पिछले 15 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हुए. परिवार ने रिंकी की शादी ग्वालियर के रहने वाले चंदन कोली से कर दी. शादी के बाद रिंकी के बच्चे भी हुए, लेकिन गोकुल ने रिंकी के प्यार में शादी नहीं की.

मायके में होती थी मुलाकातें

रिंकी जब भी अपने मायके आती, तो दोनों की मुलाकातें होती थीं. गोकुल लगातार रिंकी पर दबाव बना रहा था कि वह अपने पति और परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ जाए.वहीं रिकी बच्चों और पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते वह गोकुल से दूरी बनाना चाहती थी. इसलिए वह गोकुल के साथ भागने के लिए तैयार नहीं थी.

गेस्ट हाउस में हुई हत्या

बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे गोकुल ने रिंकी के समझाने के बहाने नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया. दोनों ने वहां एक कमरा लिया, जहां कुछ देर बाद ही उनके बीच बहस शुरू हो गई. यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर गोकुल ने रिंकी की बेल्ट से गला काटकर उसकी जान ले ली. इस कमरे से शोर और चीखें सुनकर गेस्ट हाउस मालिक मौके पर पहुंचा और दरवाजा खुलवाया. अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हत्या के बाद आरोपी ने गेस्ट हाउस मालिक को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ और लोगों ने उसे दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि गोकुल इस जिद पर अड़ा था कि अगर रिंकी मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की नहीं रहेगी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

