Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3060058
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, वजह जान हैरान हो गई पुलिस

Shivpuri News-शिवपुरी में एक प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. इस पूरी वारदात को आरोपी ने कस्बे के गेस्ट हाउस में अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे हत्याकांड की वजह पूछताछ में सामने आई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, वजह जान हैरान हो गई पुलिस

Lover Killed Girlfriend in Shivpuri-मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेल्ट से गला काटकर हत्या कर दी. यह घटना नरवर कस्बे के अमर शांति गेस्ट हाउस की है. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी युवक और मृतक युवती के बीच 15 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 

15 साल पुराना था रिश्ता
जानकारी के अनुसार, नरवर के इमलिया गांव के रहने वाले गोकुल कोली का अपने ही गांव की रिंकी कोली से पिछले 15 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले राजी नहीं हुए. परिवार ने रिंकी की शादी ग्वालियर के रहने वाले चंदन कोली से कर दी. शादी के बाद रिंकी के बच्चे भी हुए, लेकिन गोकुल ने रिंकी के प्यार में शादी नहीं की. 

मायके में होती थी मुलाकातें
रिंकी जब भी अपने मायके आती, तो दोनों की मुलाकातें होती थीं. गोकुल लगातार रिंकी पर दबाव बना रहा था कि वह अपने पति और परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ जाए.वहीं रिकी बच्चों और पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते वह गोकुल से दूरी बनाना चाहती थी. इसलिए वह गोकुल के साथ भागने के लिए तैयार नहीं थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

गेस्ट हाउस में हुई हत्या
बुधवार सुबह करीब 10.30 बजे गोकुल ने रिंकी के समझाने के बहाने नरवर के अमर शांति गेस्ट हाउस में बुलाया. दोनों ने वहां एक कमरा लिया, जहां कुछ देर बाद ही उनके बीच बहस शुरू हो गई. यह विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर गोकुल ने रिंकी की बेल्ट से गला काटकर उसकी जान ले ली. इस कमरे से शोर और चीखें सुनकर गेस्ट हाउस मालिक मौके पर पहुंचा और दरवाजा खुलवाया. अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए, क्योंकि रिंकी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी. 

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
हत्या के बाद आरोपी ने गेस्ट हाउस मालिक को धक्का देकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ और लोगों ने उसे दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि गोकुल इस जिद पर अड़ा था कि अगर रिंकी मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की नहीं रहेगी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें-मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsshivpuri murder case

Trending news

mp news
गेस्ट हाउस में 15 साल पुराने प्यार का खूनी अंत, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान
mp news
मंदसौर में तीन लोगों की गोली मारकर हत्या, व्यापारिक लेन-देन में विवाद की आशंका
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS और IPS अफसर हुए प्रमोट, 11 कलेक्टर बने अपर सचिव
Chhindwara News
कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गांव में सनसनी; वजह सुनकर कांप जाएगी रूह!
bhopal news
अगर ट्रेन में छूट जाए आपका बैग या मोबाइल, तो करें ये काम; मिनटों में होगा समाधान
mp news
जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें निशाना बना रहा है यह गैंग...दो लुटेरी दुल्हनें पकड़ाई
mp news
रतलाम में लव जिहाद, इमरान ने सोनू बनकर की दोस्ती, शादी के नाम पर किया दुष्कर्म
MP govt
लोन लेने में कौन से राज्य सबसे आगे? MP ही नहीं, इन राज्यों ने भी लिया है मोटा कर्ज
mp news
3 महीने की बच्ची के साथ ताऊ ने किया दुष्कर्म, खिलाने के बहाने कमरे में ले गया था
mp news
PT टीचर की प्रताड़ना का खौफ, 80 छात्रों ने खुद को हॉस्टल में किया कैद, मचा हड़कंप