शिवराज कैबिनेट आज इन प्रस्तावों पर लगा सकती है मुहर, आम जनता को फायदा पहुंचाने पर फोकस

प्रमोद शर्मा/भोपालः शिवराज कैबिनेट आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगा सकता है. गृह विभाग के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में निर्णय होगा. कन्या विवाह योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 और भोपाल में 50 बिस्तर क्षमता के पुलिस अस्पताल के निर्माण को लेकर कोई अहम फैसला आज हो सकता है.