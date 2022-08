0 % Interest Rate Scheme: शिवराज सरकार की ये योजना किसानों के लिए बड़ी काम की, 0% ब्याज पर मिलेगा लोन

Shoony Pratishat Byaj Dar Yojana MP: भारत एक कृषि प्रधान देश है. देश के बहुत सारे लोगों की आजीविका कृषि पर ही आधारित है. इसलिए हमारे देश की सरकारें भी किसानों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. मध्य प्रदेश सरकार भी इस तरह की कई योजनाएं संचालित करती है. जिससे किसानों की पैदावार अच्छी हो और उन्हीं में से एक योजना शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना है. जिसका उद्देश्य किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल लोन देना है.बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2022-23 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को अल्पकालीन फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

क्या है शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना?

(What is zero percent interest rate scheme?) किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर (zero interest scheme) पर अल्पकालीन फसल लोन देने की योजना में किसानों को कम ब्याज दरों पर सस्ता लोन प्रदान किया जाता है. यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (PACS) से दिया जाता है. इसमें किसानों को सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को कृषि जरूरतों के लिए अल्पावधि ऋण (Short Term Loans) मिलता है.

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

How much subsidy do we get: किसानों को बैंकों से 9 प्रतिशत की दर से लोन मिलता है, हालांकि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर योजना के कार्ड के माध्यम से 2 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है. साथ ही अगर किसान इस कर्ज को समय पर चुकाता है तो उसे 3 फीसदी की और छूट मिलती है. यानी किसान को 4 फीसदी की दर से ही ब्याज देना होगा और खास बात ये है कि अगर किसान समय पर ऋण चुकाता है तो उसे बिना ब्याज के लोन मिल जाता है.

शून्य ब्याज ऋण योजना के लिए पात्रता (Zero Interest Loan Scheme Eligibility)

1.शून्य ब्याज ऋण योजना (zero interest loan scheme) का लाभार्थी बनने के लिए एक व्यक्ति को किसान और मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए.

2.इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा (age limit zero interest for loan scheme) 18 से 55 वर्ष है.

3.इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) होना चाहिए.

4.वो सहकारी समिति (Cooperative Society) से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए.

5.यदि किसान का कोई पिछला बैंक लोन बकाया है तो उसे जीरो योजना का लाभ नहीं मिलेगा.