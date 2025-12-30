Advertisement
जब दुकान के सामने कोई गाड़ी करे पार्क.. तो अपनाए ये देसी जुगाड़, इस आइडिया को देख आप भी करेंगे सलाम

MP News: ओरछा से आज एक बड़ी अजब-गजब तस्वीर सामने आई है. यहाँ एक दुकान के सामने कार को कुरकुरे और चिप्स से सजा हुआ देखा गया. न किसी की शादी, न कोई जन्मदिन, फिर भी कार को इस अलग अंदाज में देखकर लोग इस तस्वीर को अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 30, 2025, 09:32 PM IST
Orchha news : मध्य प्रदेश अजब है, गजब है. धार्मिक एवं पर्यटक नगरी ओरछा से जो खबर निकलकर आई है, उस पर यह वाक्य एकदम सटीक बैठता है. अक्सर कई बार दुकानों के सामने लोग अपनी गाड़ी पार्क करके चले जाते हैं, जिससे दुकानदारों की ग्राहकी ठप पड़ जाती है. ऐसे में यहाँ के एक दुकानदार ने ऐसा दिमाग लगाया है कि आप भी उनके जुगाड़ को सलाम करेंगे.

दुकान के सामने पार्क कर दी गाड़ी
निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटक नगरी ओरछा में आज गजब तस्वीर देखने को मिली. एक दुकान के सामने कार पार्क थी. कार किसकी है और उसका मालिक कौन है, इसका पता नहीं चला. करीब दो घंटे तक कार वहीं पार्क रही. अंततः दुकानदार को गुस्सा आया और उसने अपना 'देसी जुगाड़' लगाया. इस जुगाड़ ने राह चलते लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. दुकान के सामने से गुजरने वाला हर शख्स वहां फोटो खींचने से खुद को रोक नहीं सका.

कार पर ही सजा दी दुकान
लगभग 2 घंटे तक जब कार चालक वापस नहीं लौटा, तो परेशान दुकानदार ने अपनी दुकान का सामान, जिसमें पानी की बोतलें, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट शामिल थे, कार पर ही सजाकर बिक्री शुरू कर दी. ठीक दुकान के सामने कार पार्क किए जाने से इस छोटे दुकानदार की दुकान पूरी तरह ढक गई थी और ग्राहक कम हो गए थे, जिससे परेशान होकर दुकानदार ने यह कदम उठाया.

8 हजार रुपये देना पड़ता है किराया
दुकानदार रवि का कहना था कि हम छोटे कारोबारी हैं और अपना छोटा-मोटा सामान बेचकर गुजारा करते हैं. हमें दुकान का किराया 8 हजार रुपये प्रति महीना देना पड़ता है. अगर हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर देने से हमें भारी नुकसान झेलना पड़ता है और आए दिन हमें इस समस्या से दो-चार होना पड़ता है. रिपोर्ट: सत्येंद्र परमार, ओरछा

