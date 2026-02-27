Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3124772
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शक्ल अच्छी नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी है...डायलॉग वाली रील पर मचा बवाल, वीडियो बनाने वाले 6 आरक्षकों को नोटिस जारी

MP News-प्रशिक्षणरत आरक्षकों ने सोशल मीडिया पर एक रील बनाकर वायरल कर दिया. इस रील को लेकर अधिकारियों ने सभी नव आरक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वायरल रील में सभी ने वर्दी पहनी हुई थी और कुछ बातें भी कहीं थी. इन संवादों को पुलिस विभाग की गरिमा के विपरीत माना गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शक्ल अच्छी नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी है...डायलॉग वाली रील पर मचा बवाल, वीडियो बनाने वाले 6 आरक्षकों को नोटिस जारी

Notice Issued to Trainee Constables-रीवा पुलिस प्रशिक्षण शाला में अनुशासन की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है. यहां प्रशिक्षण ले रहे छह नव आरक्षकों ने वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर एक रील साझा की, जिसके संवादों को पुलिस विभाग की गरिमा के खिलाफ माना गया है. विभाग की छवि धूमिल करने को लेकर और इसे पुलिस विभाग की गरिमा के विपरीत मानते हुए अधिकारियों ने सभी नव आरक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह सभी नव आरक्षक वर्तमान में रीवा में प्रशिक्षण ले रहे हैं. 

वर्दी पहनकर आरक्षकों ने बनाई रील
जानकारी के अनुसार, 25 फरवरी 2026 को दोपहर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बने एक ग्रुप में वर्दी पहने हुए नव आरक्षकों की एक रील पोस्ट की गई. उसी दिन रात करीब 8 बजे तक इस रील को 5 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका था. इसे लेकर पुलिस विभाग को लेकर कई नकारात्म टिप्पणियां भी सामने आईं. इसके बाद रील बनाने को लेकर चर्चा होना शुरू हो गई. 

रील में क्या-क्या कहा गया. 

Add Zee News as a Preferred Source
  • शकल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी तो है…
  • हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मंथली तो आता है ना…
  • हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, वर्दी तो है ना…

विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण
बता दें कि पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि शासकीय कार्य और प्रशिक्षण अवधि के दौरान वर्दी में किसी भी प्रकार का वीडियो या रील सोशल मीडिया पर न डाली जाए. प्रशिक्षण के दौरान आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षकों ने इस तरह के कृत्य करने के लिए निर्देश दिए थे. इस रील को लेकर अधिकारियों का मानना है कि रील में इस्तेमाल किए गए शब्द पुलिस की छवि के विपरीत हैं. इसे लेकर सभी नव आरक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. साथ ही संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. 

ये हैं रील बनाने वाले नव आरक्षक

  • राज कुमार सैन्धव – जिला उज्जैन
  • गोनू सतबाढ़िया – जिला उज्जैन
  • सुरजीत गर्ग – जिला विदिशा
  • अनिल कड़ोदिया- जिला देवास
  • आनंद कुलवरे- जिला इंदौर
  • प्रदीप यादव- जिला उज्जैन

यह भी पढ़ें-कुख्यात नक्सली पापा राव को घेरने के लिए एक्शन शुरू, आखिरी नक्सल कमांडर निशाने पर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp policeMP police news

Trending news

mp news
शक्ल अच्छी नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी है...रील बनाने वाले 6 आरक्षकों को नोटिस जारी
Flight Fares
होली से पहले फ्लाइट टिकट छूने लगे आसमान, MP के इन 4 शहरों से किराया 3 गुना तक बढ़ा
Singrauli news
एमपी के इस गांव में कुंवारे रह गए लड़के, ग्रामीणों के दावे ने चौंकाया
chhattisgarh news
कुख्यात नक्सली पापा राव को घेरने के लिए एक्शन शुरू, आखिरी नक्सल कमांडर निशाने पर
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने आलीराजपुर को दी 171 करोड़ के 49 विकास कार्यों की सौगात
digvijay singh
MP में सरकारी कैलेंडर में अफ्रीकी इम्पाला की तस्वीर ने बढ़ाया सियासी पारा...
chhatarpur news
एमपी में अहमद खान की अनोखी राम भक्ति, सिर पर 'रामायण' रख पहुंचे बागेश्वर धाम
Mohan Yadav
सनातन मंगल महोत्सव में शामिल हुए मोहन यादव, सिंहस्थ में साधु-संतों को किया आमंत्रित
Mohan Yadav
भारत के दिल से जुड़िए, मध्यप्रदेश के साथ आगे बढ़िए... भीलवाड़ा में बोले CM मोहन यादव
mp holi
एमपी में सबसे पहले कहां किया जाता है होलिका दहन? जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी