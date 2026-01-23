सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह, CM मोहन यादव बोले- इस गौरवशाली विरासत पर हमें गर्व

जबलपुर में आयोजित सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के 'शताब्दी वर्ष समापन समारोह' कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया.
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर में आयोजित सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के 'शताब्दी वर्ष समापन समारोह' का शुभारंभ किया. इस अवसर पर शताब्दी समारोह की स्मारिका 'यात्री' का विमोचन किया गया. कार्यक्रम से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर उसका अवलोकन भी किया.
सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन का उल्लेखनीय योगदान
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर स्थित 'सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन' की 100 वर्ष की यात्रा ने बांग्ला साहित्य और कला को व्यापक तथा समृद्ध स्वरूप प्रदान करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है. साथ ही उन्होंने नेताजी न केवल राष्ट्रभक्त थे, बल्कि त्याग की मूर्ति बताया और कहा कि उनका प्रेरक व्यक्तित्व प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल करता है.
सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कला, साहित्य और संस्कृति को रखा संरक्षित
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत सभी उपस्थित जनों को बसंत पंचमी की मंगलमय बधाई दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धि बाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन ने कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में निरंतर अग्रणी भूमिका निभाई है. ऐसे संस्थान प्रदेश की बौद्धिक चेतना को सशक्त करने के साथ-साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की यह गौरवशाली परंपरा हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है, और इसके संरक्षण व विस्तार के लिए शासन सदैव सहयोगी भूमिका निभाता रहेगा.
पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को प्रदान किया सम्मान पत्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के सिद्धि वाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी समारोह में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी को सम्मान पत्र प्रदान किया.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जबलपुर आगमन पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया.