Sidhi News-आजादी के जश्न के बाद कॉलेज में मुर्गा पार्टी, प्रिंसिपल सहित स्टाफ ने जमकर लिए चटकारे, Video वायरल
Sidhi News-आजादी के जश्न के बाद कॉलेज में मुर्गा पार्टी, प्रिंसिपल सहित स्टाफ ने जमकर लिए चटकारे, Video वायरल

Sidhi News-सीधी में शासकीय महाविद्यालय सिहावल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद कॉलेज परिसर में मुर्गा पार्टी का आयोजन किया गया. इस पार्टी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ स्टाफ ने जमकर चटकारे लिए. स्थानीय युवक ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:12 PM IST
Sidhi News-आजादी के जश्न के बाद कॉलेज में मुर्गा पार्टी, प्रिंसिपल सहित स्टाफ ने जमकर लिए चटकारे, Video वायरल

MP News-मध्यप्रदेश के सीधी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद सरकारी कॉलेज में नॉनवेज पार्टी का आयोजन किया गया. जिले के शासकीय महाविद्यालय सिहावल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद मुर्गा पार्टी हुई. कॉलेज परिसर में शिक्षकों और कर्मचारियों की मौजूदगी में यह नॉनवेज पार्टी आयोजित की गई. बताया जा रहा है कि इस दौरान प्राचार्य डॉ. लाल बहादुर सिंह, शिक्षक संजय पटेल, शिक्षक नवनीत गुप्ता और क्लर्क नरेंद्र देव विश्वकर्मा भी शामिल थे.

इस चिकन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

स्थानीय युवक ने बनाया वीडियो
स्थानीय निवासी रिंकू चतुर्वेदी ने इस घटना का वीडियो बनाकर इसे उजागर किया. रिंकू चतुर्वेदी ने हावल चौकी प्रभारी को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई. उल्टा चौकी प्रभारी अजीत पांडे ने घटना की जानकारी से इनकार किया. उन्होंने कहा कि मुझे इस घटना की जानकारी ही नहीं है. मैं चौकी में था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया तो मैं क्या कार्रवाई करूं.

शिवसेना उपाध्यक्ष ने की निंदा
इस मामले को लेकर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर इस तरह की गतिविधियां निंदनीय हैं और दोषियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इस पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स चिकन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है. 

नियमों के अनुसार है प्रतिबंधित
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी शासकीय शैक्षणिक संस्था के परिसर में मांसाहारी भोजन बनाना और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इसके बावजूद स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन सरकारी कॉलेज में खुलेआम नॉनवेज परोसा जाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि शैक्षणिक अनुशासन पर भी सवाल खड़े करता है. फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

यह भी पढे़ं-कोरबा में बाइकर्स का आतंक, रोज करते थे उत्पात, 15 अगस्त को चढ़ा हुड़दंग का रंग

