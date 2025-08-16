Leela Sahu Baby Girl Birth: 15 अगस्त के दिन लीला साहू के घर गूंजी किलकारी, सड़क बनवाने वाले विधायक ने दी बधाई

Leela Sahu Viral Video: मध्य प्रदेश के सीधी जिले की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला ने 15 अगस्त के दिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है. वहीं चुरहट विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने लीला साहू को बधाई दी. विधायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्ची की फोटो शेयर की हैं.

वहीं विधायक अजय सिंह राहुल ने लिखा कि "ग्राम खड्डी खुर्द की श्रीमती लीला साहू के घर लक्ष्मी स्वरूपा बेटी का जन्म हुआ है. लीला साहू जी ने हाल ही में अपने गांव की खराब सड़क को सही करने के लिए आवाज उठाई थी, ताकि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उनके क्षेत्र के अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमता से पहुंच सकें. लीला साहू जी और समस्त परिवार को बिटिया के जन्म पर शुभकामनाएं। मैं आप दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं."



किसने कराया सड़क का निर्माण?

आपको बता दें कि पिछले दिनों जब लीला शाहू ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गांव के लिए सड़क की मांग की थी. वीडियो वायरल होने के बाद सड़क बनवाने का काम शुरू हुआ. जो कि विधायक अजय सिंह राहुल ने ने अपने निजी खर्चे और लोगों के सहयोग से कच्ची सड़क का निर्माण करवाया. उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सांसद चाहे होते तो 5 करोड़ रुपए सांसद निदि से करा सकते थे. उससे सड़क का अच्छा निर्माण हो सकता था.

कैसे फेमस हुई थी लीला साहू ?

दरअसल, लीला साहू ने अपने गांव की सड़क की समस्या को पिछले एक साल से लगातार उठा रही थीं. लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक, किसी ने नहीं सुना था. इसके बाद उन्होंने एक बार फिर कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ. (रिपोर्टः आदर्श गौतम/ सीधी)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले 'सीधी' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!