/सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा स्कोप: इंदौर में 23-24 अक्टूबर को होगी MP सेमीकॉन समिट, CM मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा

निवेश, उद्योग सहभागिता, स्टार्टअप, अनुसंधान एवं कौशल को नई दिशा देने के लिए हो रही एमपी सेमीकॉन समिट 2026 में 1 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे. इसमें 75 से अधिक एग्जीबिटर्स एवं बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स, 8 प्रमुख पैनल डिस्कशन्स एवं 5 राउंड टेबल मीटिंग्स होंगी, साथ ही विद्यार्थियों एवं युवा नवाचारियों का उद्योग विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं के साथ सीधा संवाद भी कराया जाएगा. समिट में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी, नीति आयोग के सदस्य, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ एवं उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ ही देश की अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. समिट में सेमीकंडक्टर पॉलिसी एवं निवेश प्रस्तुति के अलावा एमओयू/एलओएल तथा निवेश घोषणायें भी की जाएंगी.



समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा और दीर्घकालिक स्कोप है. सरकार इस दिशा में पूरी तैयारी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि एमपी सेमीकान समिट में आने वाले सभी निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स एवं प्रतिभागियों को राज्य सरकार की मप्र सेमीकॉन पॉलिसी की विशेषताओं की विस्तार से जानकारी दी जाए.