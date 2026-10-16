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सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा स्कोप: इंदौर में 23-24 अक्टूबर को होगी MP सेमीकॉन समिट, CM मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 को लेकर हो रही तैयारियों की समीक्षा की. यह समिट 23 एवं 24 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने जा रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 16, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 02:28 PM IST
सेमीकंडक्टर सेक्टर में बड़ा स्कोप: इंदौर में 23-24 अक्टूबर को होगी MP सेमीकॉन समिट, CM मोहन यादव ने की तैयारियों की समीक्षा

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