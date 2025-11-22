सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई! धीरौली के जंगल बचाने सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी

Singrauli Forest Cutting News: धीरौली कोल ब्लॉक क्षेत्र में हरे-भरे और सदियों पुराने जंगलों की कटाई ने बैगा आदिवासियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है. सिंगरौली जिले के बासी-बेडदहा इलाके में निजी कंपनी द्वारा पेड़ों की हो रही कटाई का आदिवासी लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके पूर्वजों की जीवनशैली जंगलों से जुड़ी रही है और वही उनकी आजीविका का एकमात्र आधार है. लेकिन अब मशीनों से उनके “पुत्र समान पेड़” काटे जा रहे हैं और उन्हें अपने ही घर-जंगल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है.

आदिवासी समाज का आरोप है कि सरकार एक तरफ पेसा एक्ट, वन संरक्षण और जनजातीय हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है. हाल ही में सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए, लेकिन उन्हीं बिरसा मुंडा की तस्वीर उठाए आदिवासी आज सड़कों पर खड़े अपने जंगल और जीवन की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है. हम तस्वीरों में सम्मान नहीं, अपनी धरती और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं.

पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात

स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और यहां माहौल छावनी जैसा बना दिया गया है. विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कटाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी आदिवासियों की नाराजगी और बढ़ा रही है. विरोध करने पर भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है.

कलेक्टरेट पर विरोध प्रदर्शन

आदिवासी समुदाय ने कलेक्टरेट पहुंचकर पारंपरिक नृत्य और नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया. पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हो रही कटाई से क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा और हवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ जंगल की नहीं, जीवन, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है. (रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली)