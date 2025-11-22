Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3013727
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई! धीरौली के जंगल बचाने सड़क पर उतरे हजारों आदिवासी

Baiga Tribal Protest: सिंगरौली के धीरौली जंगलों में कटाई के खिलाफ बैगा आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं. उनका कहना है कि जंगल ही उनका अस्तित्व है और इसे बचाने के लिए वह आंदोलन तेज करेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 22, 2025, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई!
सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई!

Singrauli Forest Cutting News: धीरौली कोल ब्लॉक क्षेत्र में हरे-भरे और सदियों पुराने जंगलों की कटाई ने बैगा आदिवासियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है. सिंगरौली जिले के बासी-बेडदहा इलाके में निजी कंपनी द्वारा पेड़ों की हो रही कटाई का आदिवासी लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनके पूर्वजों की जीवनशैली जंगलों से जुड़ी रही है और वही उनकी आजीविका का एकमात्र आधार है. लेकिन अब मशीनों से उनके “पुत्र समान पेड़” काटे जा रहे हैं और उन्हें अपने ही घर-जंगल से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है.

आदिवासी समाज का आरोप है कि सरकार एक तरफ पेसा एक्ट, वन संरक्षण और जनजातीय हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है. हाल ही में सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए, लेकिन उन्हीं बिरसा मुंडा की तस्वीर उठाए आदिवासी आज सड़कों पर खड़े अपने जंगल और जीवन की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है. हम तस्वीरों में सम्मान नहीं, अपनी धरती और संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं.

पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात 
स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और यहां माहौल छावनी जैसा बना दिया गया है. विरोध की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है और प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कटाई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन की चुप्पी आदिवासियों की नाराजगी और बढ़ा रही है. विरोध करने पर भी उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्टरेट पर विरोध प्रदर्शन
आदिवासी समुदाय ने कलेक्टरेट पहुंचकर पारंपरिक नृत्य और नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया. पर्यावरण विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हो रही कटाई से क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा और हवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ जंगल की नहीं, जीवन, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है.  (रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली)

TAGS

baiga tribe protestsSingrauli news

Trending news

baiga tribe protests
सिंगरौली में बैगा आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई! जंगल बचाने सड़क पर उतरे लोग
mp news
खान सर की कोचिंग में पढ़ने गई, नौकरी के बहाने रेड लाइट एरिया में बेची गई MP की छात्रा
mp news
चलती ट्रेन में हंगामा, फिर चेन पुलिंग और पथराव! बिना टिकट यात्रियों ने मचाया उत्पात
mp news
सागर में जहां मस्जिद की नींव खोदी, वहां अचानक निकले भगवान राम और सीता! काम हुआ बंद
mp news
कोटा में भोपाल के छात्र की मौत, JEE एस्पिरेंट 9वीं मंजिल से गिरा, आत्महत्या या हादसा
chhattisgarh news
घर बैठे धान विक्रय का नया दौर, तुंहर टोकन ऐप से किसानों को मिली बड़ी राहत
mp news
3 महीने पहले मरे शख्स की 'आत्मा' लेने अस्पताल पहुंचे लोग, ढोल और थाली बजाते हुए आए
mp news
खूंखार नक्सली हिड़मा एनकाउंटर पर दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, लगाया हत्या का आरोप
mp news
नाम बदलकर हिंदू युवती से मिलने पहुंचा 'दानिश खान', आधी रात में फ्लैट से पकड़ाया
mp news
गले पर चाकू...प्राइवेट पार्ट पर मारे बेल्ट! युवक के कपड़े उतारकर जमकर की पिटाई