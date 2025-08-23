Singrauli News: सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत, हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान!
Singrauli News: सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत, हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान!

Singrauli News: सिंगरौली के ट्रामा सेंटर से बच्चों की मौत का चौंकाने वाला आकड़ा सामने आया है. यहां पिछले चार महीने के भीतर हर 100 में 17 बच्चों की मौत हो गई. इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:07 PM IST
Singrauli High Child Mortality Rate: सिंगरौली जिले के ट्रामा सेंटर से अप्रैल से जुलाई तक के चार महीने का आंकड़ा सामने आया है. इस अवधि में कुल 409 बच्चों को भर्ती किया गया, जिनमें से 285 बच्चे स्वस्थ होकर घर लौट गए. 20 बच्चे डॉक्टर के सलाह के बाद अस्पताल से छुट्टी करा कर अपने बच्चों को वापस लेकर चले गए. जबकि 32 को रेफर किया गया. इसके बावजूद 72 बच्चों की मौत हो गई, जो कुल भर्ती बच्चों का लगभग 17 प्रतिशत है.

जानिए क्या बोले शिशु विशेषज्ञ
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कल्पना रवि ने बताया कि यदि सिर्फ ट्रामा सेंटर ही नहीं बल्कि फील्ड में भी डॉक्टर उपलब्ध होते मृत्यु दर पर कंट्रोल किया जा सकता था. इतना ही नहीं उन्होंने कहा सिंगरौली  जिले की तहसीलों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था होती, महिलाओं की देखरेख के लिए गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर उपलब्ध होते और अस्पतालों में आधुनिक संसाधन होते, तो बच्चों की मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता था.

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठ रहें सवाल 
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे की कमी के कारण कई नवजात और शिशुओं की जान बचाना मुश्किल हो जाता है. कल्पना रवि ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी सीएमएचओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) को दी गई है. लगातार हो रही मौतों ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाते हैं. या फिर ऐसे ही बच्चों के मौत का आकड़ा बढ़ता रहेगा. 

रिपोर्ट- अजय दुबे, जी मीडिया, सिंगरौली

सिंगरौली में बढ़ रही है एक गंभीर बीमारी, बुखार, बदन दर्द और कमजोरी हैं इसके लक्षण

सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत,हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान
