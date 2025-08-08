MP में अजब कारनामा, पैदा होते ही बच्ची को मिली सरकारी नौकरी, बन गई आंगनबाड़ी सहायिका

Ajab Gajab News-मध्यप्रदेश से हर दूसरे दिन अजब-गजब कारनामे सामने आते हैं. इन कारनामों को देख हर कोई हैरान हो जाता है, जो किसी के लिए सोचना संभव नहीं है वो यहां हो जाता है. एक बार फिर ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने सरकारी सिस्टम को उजागर कर दिया है. सिस्टम की व्यवस्था इतनी लचर है कि जन्म लेते ही एक बच्ची को सरकारी नौकरी मिल गई. चौंकिए मत जन्म लेते ही उसे आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति दे दी गई.

हैरान करने वाली बात ये है कि एक 15 साल की किशोरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त दिखाया गया.

पोर्टल पर दर्ज है जानकारी

यह चौंकाने वाला मामला सिंगरौली जिले के धानी गांव का है. इस मामले ने यहां के सरकारी सिस्टम में बड़ी गलती उजागर की है. चितरंगी ब्लाक के इस गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र हैं. इस आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता पचवती की पोस्टिंग पोर्टल पर 22 जुलाई 1988 दर्ज की गई है. हैरानी की बात ये है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 10-10-1973 डाली गई है. यानी की महज 15 साल की उम्र में ही उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त कर दिया गया.

पैदा होते ही मिली सरकारी नौकरी

इसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका को लेकर भी जानकारी बड़ी हैरान करने वाली है. आंगनवाड़ी सहायिका सोनकली देवी की नियुक्ति 22 जुलाई 1988 को हुई है. वहीं उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 22 जुलाई 1988 डली हुई है. इसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन यह सबकुछ हुआ है और सरकारी पोर्टल में इसका प्रमाण भी है.

अधिकारियों ने दी सफाई

इस मामले को लेकर सिंगरौली महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि कि मामला मेरे संज्ञान में आया है. यह कम्प्यूटर ऑपरेटल की लापरवाही की वजह से गलत फीड हुआ है. इसे जल्द ही सुधार कर फिर से अपडेट किया जाएगा.

यह भी पढ़े-झील किनारे बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे मना रही थी बेटी, पीछे से आया पिता… फिर आगे जो हुआ

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!