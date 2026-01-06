Advertisement
लापरवाही: 50 सवारियां भरकर 80 की स्पीड में दौड़ छोटा सा पिकअप, कैसे बैठे इतने लोग

Jabalpur News: एक छोटे से पिकअप में जब 50 लोग बैठे नजर आए तो सब हैरान रह गए, क्योंकि जिस वाहन में 10 लोग ही ठीक से बैठ सकते हैं, उसमें 50 लोग बैठा दिए गए. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:30 PM IST
Bhedaghat Road Jabalpur: जबलपुर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि यहां एक छोटे से पिकअप में 50 सावरियां बैठा दी गई. ऐसे में सड़क पर जब यह पिकअप चला तो जिसने भी यह नजारा देखा हैरान रह गया. क्योंकि छोटे से लोडिंग वाहन में इतनी सवारियां बैठाना बड़ी बात थी. इसमें लोगों के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों को भी ठूंस-ठूंसकर भर दिया गया था. जबकि वाहन चालक करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिकअप को दौड़ा रहा था, तभी किसी ने इसका वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह पिकअप कई ट्रैफिक प्वाइंट्स से गुजर गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. हालांकि जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो मामले में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है. 

जबलपुर के भेड़ाघाट रोड का मामला 

यह मामला जबलपुर के भेड़ाघाट रोड का बताया जा रहा है. जहां एक छोटे पिकअप वाहन में 50 लोगों को बैठा दिया गया. ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर कैसे इतने लोग इसमें बैठ गए. यह लापरवाही बड़ा हादसा भी करवा सकती थी. एक तरफ प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है, दूसरी तरफ इस तरह से वाहनों में आम लोगों को बैठाया जा रहा है, जो सीधे-सीधे हादसों को निमंत्रण देना जैसा है. वहीं कोहरे की वजह से राज्य में दुर्घटनाएं भी देखने को मिली है. हालांकि जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो फिर कार्रवाई की बात कही गई है. 

जबलपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में वाहन चालक और मालिक दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि इस तरह से लोगों को ढोने का मामला खतरनाक है और इससे बड़े हादसे हो सकते हैं. 

जबलपुर में तेज ठंड 

फिलहाल जबलपुर संभाग के सभी जिलों में तेज ठंड हो रही है. जबलपुर में भी तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है, भेड़ाघाट में भी इसी तरह की स्थिति दिख रही है. जहां तेज ठंड की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं. जबलपुर में भी जिला प्रशासन ने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों तक फिलहाल जबलपुर में तेज ठंड होने की संभावना जताई है.

