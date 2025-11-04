Advertisement
विदिशा में अंधविश्वास ने ली महिला की सांसें! सांप के काटने पर झाड़-फूंक में बीता वक्त, डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी

Vidisha Snake Bite Case: विदिशा में सांप के काटने के बाद झाड़-फूंक में समय गंवाने से महिला की हालत गंभीर हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने CPR और एंटी-स्नेक वेनम देकर उसकी जान बचाई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:10 PM IST
विदिशा में अंधविश्वास ने ली महिला की सांसें!
विदिशा में अंधविश्वास ने ली महिला की सांसें!

Vidisha News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक ग्रामीण इलाके में अंधविश्वास की वजह से एक महिला की जान मुश्किल में पड़ गई. मिली जानकारी के मुताबिक, घर में सोते समय महिला को सांप ने काट लिया. परिवार के लोग घबरा गए, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाय वे उसे गांव के ओझा के पास झाड़-फूंक करवाने ले गए. कुछ देर तक सब सामान्य दिखा, जिससे परिजनों को लगा कि खतरा टल गया है. लेकिन धीरे-धीरे जहर का असर बढ़ने लगा और महिला की हालत बिगड़ गई. तब जाकर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक थी.

जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने देखा कि महिला की सांसें लगभग थम चुकी थीं. स्थिति गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों की तत्परता ने चमत्कार कर दिया. तुरंत CPR दिया गया और एंटी-स्नेक वेनम इंजेक्शन लगाकर महिला की जान बचाई गई. डॉक्टर धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया कि यदि कुछ देर और देरी होती, तो महिला की जान नहीं बच पाती. उन्होंने कहा कि सांप के काटने पर झाड़-फूंक की जगह तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि हर मिनट कीमती होता है. सही इलाज मिलने से अब महिला खतरे से बाहर है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर है.

टोटकों में समय बर्बाद न करें
महिला के परिवार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि अंधविश्वास ने उन्हें गलत राह पर डाल दिया. उन्होंने माना कि अगर शुरू में ही डॉक्टर के पास जाते तो हालत इतनी खराब नहीं होती. डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील की है कि सांप के काटने जैसी आपात स्थिति में किसी भी तरह की झाड़-फूंक या टोटकों में समय बर्बाद न करें. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया है और यह सबक दे गई है कि अंधविश्वास के भरोसे जिंदगी नहीं बचती. समय पर चिकित्सा ही असली उपाय है जो मौत के मुंह से इंसान को वापस ला सकती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

