वन विभाग की टीम ने भालू के बच्चे के साथ किया ऐसा काम, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

Viral Video News: उत्ताखंड के जोशीमठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक भालू के बच्चे का सिर स्टील के कंटेनर में फंस जाता है. इससे भालू की मां परेशान हो जाती है और मदद के लिए इधर-उधर भटकने लगती है. जिसके बाद वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने सफल रेस्क्यूज कर भालू के बच्चे का सिर कंटेनर से निकाला.

दरअसल, भालू के बच्चे का का सिर कंटेनर में फंसने से उसकी मां को परेशान लोगों का दिल पसीज जाता है. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना वन विभाग को दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भालू का रेस्क्यू करती है और भालू के बच्चे का सिर स्टील के कंटेनर से निकालती है. कंटनेर से निकालने के बाद भालू का बच्चा तेजे से भाग जाता है.

अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

जोशीमठ के इस वीडियो को उत्तराखंड में पोस्टेड IFS अधिकारी सुरेंद्र मेहरा X पर पोस्ट किया है. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में एक हिमालयी काले भालू का बच्चा एक कनस्तर में फंस गया. बाद में स्थानीय लोगों के सहयोग से वन टीम ने शावक को बचाया और वह मां से मिल गया. इस घटना ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है. लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देते हुए तारीफ कर रहे हैं.

A Himalayan black bear cub was caught in a canister in Joshimath town of Uttarakhand. The cub was rescued by forest team with the support of locals later and it got united with the mother. #HimalayanBlackBear #BearCubRescue #joshimath #Uttarakhand #UttarakhandForest… pic.twitter.com/tZdrEFj49P

— Surender Mehra IFS (@surenmehra) November 28, 2024