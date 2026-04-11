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सावधान! सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, ऑनलाइन दोस्त ने शादी से किया इनकार, तो सनकी आशिक ने वायरल कर दी तस्वीरें

Ratlam News: सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद एक युवक ने एक युवती के शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर उसकी तस्वीरें ऑनलाइन फैला दीं. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:50 PM IST
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सावधान! सोशल मीडिया पर दोस्ती पड़ी भारी, ऑनलाइन दोस्त ने शादी से किया इनकार, तो सनकी आशिक ने वायरल कर दी तस्वीरें

Ratlam News: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक युवती के लिए बुरे सपने में बदल गई. अपनी ऑनलाइन बातचीत के दौरान एक युवक ने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया और वैलेंटाइन डे के अगले ही दिन फोन पर शादी का प्रस्ताव रख दिया. जब युवती ने उसका प्रस्ताव साफ तौर पर ठुकरा दिया, तो उस ठुकराए हुए युवक ने बदले की भावना से उसकी तस्वीर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर फैला दी. इस घटना से परेशान होकर युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती कैसे जिंदगी का जंजाल बन सकती है, इसका एक ताजा मामला रतलाम के औद्योगिक थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां एक युवती ने नागदा निवासी युवक पुष्पेंद्र धमान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता के अनुसार, उसकी दोस्ती साल 2025 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और वे नियमित रूप से संपर्क में रहने लगे. लेकिन फरवरी माह में वैलेंटाइन डे के अगले दिन युवक ने युवती को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. जब युवती ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो युवक आक्रोशित हो गया.

आरोप है कि युवक ने न सिर्फ युवती के साथ गाली-गलौच की, बल्कि उसके निजी फोटो वायरल करने की धमकी भी दी. इसके बाद उसने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए. फोटो वायरल होने के बाद युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कितनी खतरनाक साबित हो सकती है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है. यह घटना युवाओं के लिए एक चेतावनी भी है कि ऑनलाइन रिश्तों में सतर्कता बेहद जरूरी है.

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