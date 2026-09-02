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गोकुल जैसा सजेगा MP... 7500 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों में स्पेशल तैयारी, होंगे बड़े सांस्कृतिक आयोजन

MP News: मध्य प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर घर-घर गोकुल... घर-घर गोपाल अभियान के तहत 55 जिलों में 111 जगहों पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही राज्य भर के 7,500 से ज्यादा मंदिरों में विशेष सजावट की जाएगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 04:56 PM IST
गोकुल जैसा सजेगा MP... 7500 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों में स्पेशल तैयारी, होंगे बड़े सांस्कृतिक आयोजन
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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