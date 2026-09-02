गोकुल जैसा सजेगा MP... 7500 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों में स्पेशल तैयारी, होंगे बड़े सांस्कृतिक आयोजन

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इस साल मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी बहुत उत्साह के साथ मनाई जाएगी. राज्य सरकार ने 'घर-घर गोकुल... घर-घर गोपाल' थीम के तहत पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है. संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राम तिवारी (कृष्ण पाथेय न्यास के CEO) और एन.पी. नामदेव (संस्कृति निदेशक) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी 55 जिलों में 111 प्रमुख जगहों पर शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इसके अलावा राज्य भर में भगवान कृष्ण के 7,500 से ज्यादा मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाएगा.
परशुराम- श्री कृष्णा लोक का सीएम मोहन करेंगे भूमिपूजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव महू के जानापाव में परशुराम-श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे. मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में राधा और कृष्ण के वेश में कुल 101 बच्चे हिस्सा लेंगे. वहीं उज्जैन के नारायण धाम में पांच दिन का कार्यक्रम होगा, जबकि उज्जैन के संदीपनी आश्रम में गुरु-शिष्य परंपरा पर आधारित प्रस्तुतियां होंगी. उज्जैन के महिदपुर में कृष्ण भक्ति और लोक संगीत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा. उज्जैन के दो प्रमुख मंदिरों गोपाल मंदिर और कृष्ण मंदिर में कृष्ण का नाम गूंजेगा. पन्ना और अमझेरा में श्री कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं को जीवंत किया जाएगा, और अमझेरा में रुक्मिणी की कहानी पर आधारित नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की जाएगी. ये आयोजन पूरे राज्य को कृष्णमय कर देंगे.
1500 से अधिक स्थानीय कलाकार देंगे प्रस्तुतियां
इस उत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के 1,500 से अधिक स्थानीय कलाकार भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी दिव्य लीलाओं पर आधारित प्रस्तुतियां देंगे. पवित्र शहर उज्जैन के नारायण धाम में पांच दिन का एक खास कार्यक्रम होगा, जबकि संदीपनि आश्रम में गुरु-शिष्य परंपरा को दिखाने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. महिदपुर, पन्ना और अमझेरा में कृष्ण भक्ति, लोक संगीत और भगवान कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं को जीवंत किया जाएगा. इसके अलावा पूरे राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे भक्तिमय माहौल बनेगा. इससे पहले मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में जन्माष्टमी के खास कार्यक्रम आयोजित करने के आदेश जारी किए गए थे.
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