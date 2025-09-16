खुशखबरी: रतलाम रेल मंडल से चलेगी स्पेशल ट्रेन, MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

Ratlam Railway Division: मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को एक और स्पेशल ट्रेन की सौगात मिल गई है. यह ट्रेन रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरेगी जिसका मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा, ऐसे में त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के हिसाब से यह ट्रेन भी यात्रियों का सफर आसान करेगी. रेलवे ने उधना-बलिया स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, यह ट्रेन 25 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच संचालित होगी. रेलवे लगातार एमपी में अलग-अलग स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान कर चुका है, यह उधना से बलिया के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन मालवा के कई स्टेशन कवर करेगी.

ट्रेन का समय

गाड़ी संख्या 09041 स्पेशल ट्रेन उधना से 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक हर गुरुवार सुबह 6 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी, यह ट्रेन रतलाम मंडल से होते हुए कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव लेकर अगले दिन शुक्रवार को शाम 8 बजकर 15 मिनट पर बलिया पहुंचेगी, वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 09042 बलिया से 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हर शुक्रवार रात 11 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और चलेगी और रविवार को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर उधना पहुंच जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP GK: नर्मदा नदी से जुड़ी यह 5 बातें कर देगी हैरान, क्या आपको पता है यह जानकारी

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

इस स्पेशल ट्रेन का मार्ग रतलाम मंडल से होकर गुजरता है, जहां दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन और शुजालपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकावट होगी, दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर सहित कुल 27 प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेगी. जिससे यात्रियों को आने जाने में फायदा होगा, इसके अलावा यह ट्रेन मालवा के सबसे ज्यादा स्टेशन कवर कर रही है, ऐसे में मालवा के सबसे ज्यादा यात्रियों की यात्रा आसान होगी.

14 थर्ड एसी कोच

रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में कुल 14 थर्ड एसी कोचों की व्यवस्था की है, जिससे यात्री आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव कर सकेंगे, इस पहल से त्योहारों के समय यात्रियों को ट्रेन की कमी और भीड़-भाड़ जैसी परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान घर लौटने वाले लाखों यात्रियों की सुविधा के लिए यह विशेष ट्रेन चलाई जा रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने सफर की योजना पहले से बनाएं और टिकट बुकिंग समय पर करें ताकि यात्रा सुगम रहे.

ये भी पढ़ेंः Gold Silver Rate Today: सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, ये रहे 16 सितंबर के ताजा भाव

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!