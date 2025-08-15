MP News: छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, अब हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस कराएगी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

Chhatarpur News: छतरपुर के बमीठा में पिछले 50 वर्षों से चली आ रही हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की परंपरा टूट गई है. थाना परिसर में आयोजित होने वाले श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उठे विवाद के बाद दशकों पुरानी समिति को भंग कर दिया गया. विवाद का कारण समिति के मुस्लिम अध्यक्ष जमाल खान का होना बताया जा रहा है.

जमाल खान की अध्यक्षता में हो रहा था आयोजन

बमीठा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन पिछले कई वर्षों से पूर्व सरपंच जमाल खान की अध्यक्षता में होता रहा है. वह हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर भव्य आयोजन कराते थे, जो हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल था. हालांकि, इस साल हिंदू संगठनों ने जमाल खान की अध्यक्षता पर आपत्ति जताई और उन्हें हटाने की मांग की.

जानिए क्यों शुरू हुआ विवाद

सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी विरोध हुआ, जिसके बाद समिति को भंग कर दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष रामकृपाल दीक्षित ने इसकी लिखित सूचना बमीठा थाने में दी है. समिति के सदस्यों का कहना है कि यह विवाद हाल ही में नाले को लेकर हुए एक मसले से जुड़ा है. आरोप है एक कथित हिन्दू नेता ने सरकारी नाले पर घर बना लिया, जिससे बारिश का पानी कई घरों में घुसने लगा. जमाल खान ने इस मामले में प्रशासन को अवगत कराया था. समिति का आरोप है कि इसी विवाद के बाद जन्माष्टमी आयोजन को सांप्रदायिक रंग दिया गया.

समिति भंग होने के बाद स्थानीय विधायक अरविंद पटेरिया ने मामले का संज्ञान लिया और थाना प्रभारी को कार्यक्रम हर हाल में कराने के निर्देश दिए. अब श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन पुलिस की निगरानी में होगा, जिसमें थाना प्रभारी और खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल संयोजक की भूमिका निभाएंगे. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दशकों से चली आ रही सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा पर प्रश्नचिह्न लग गया है.

रिपोर्च- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

