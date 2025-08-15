MP News: छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, अब हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस कराएगी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2882048
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP News: छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, अब हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस कराएगी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

Shri Krishna Janmotsav 2025: छतरपुर के बमीठा में चली आ रही दशकों पुरानी परंपरा टूट गई है. यहां श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हिंदू मुस्लिम कमेटी द्वारा कराया जाता था. लेकिन अब यह समिति भंग हो गई है. ऐसे में यहां हिंदू-मुस्लिम समिति की जगह पुलिस की निगरानी में श्रीकृष्णजन्मोत्सव मनाया जाएगा. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP News: छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, अब हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस कराएगी श्रीकृष्ण जन्मोत्सव

Chhatarpur News: छतरपुर के बमीठा में पिछले 50 वर्षों से चली आ रही हिंदू-मुस्लिम सद्भाव की परंपरा टूट गई है. थाना परिसर में आयोजित होने वाले श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उठे विवाद के बाद दशकों पुरानी समिति को भंग कर दिया गया. विवाद का कारण समिति के मुस्लिम अध्यक्ष जमाल खान का होना बताया जा रहा है.

जमाल खान की अध्यक्षता में हो रहा था आयोजन
बमीठा में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन पिछले कई वर्षों से पूर्व सरपंच जमाल खान की अध्यक्षता में होता रहा है. वह हाथ में कलावा बांधकर और माथे पर तिलक लगाकर भव्य आयोजन कराते थे, जो हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल था. हालांकि, इस साल हिंदू संगठनों ने जमाल खान की अध्यक्षता पर आपत्ति जताई और उन्हें हटाने की मांग की. 

जानिए क्यों शुरू हुआ विवाद
सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी विरोध हुआ, जिसके बाद समिति को भंग कर दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष रामकृपाल दीक्षित ने इसकी लिखित सूचना बमीठा थाने में दी है. समिति के सदस्यों का कहना है कि यह विवाद हाल ही में नाले को लेकर हुए एक मसले से जुड़ा है. आरोप है एक कथित हिन्दू नेता ने सरकारी नाले पर घर बना लिया, जिससे बारिश का पानी कई घरों में घुसने लगा. जमाल खान ने इस मामले में प्रशासन को अवगत कराया था. समिति का आरोप है कि इसी विवाद के बाद जन्माष्टमी आयोजन को सांप्रदायिक रंग दिया गया.

समिति भंग होने के बाद स्थानीय विधायक अरविंद पटेरिया ने मामले का संज्ञान लिया और थाना प्रभारी को कार्यक्रम हर हाल में कराने के निर्देश दिए. अब श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन पुलिस की निगरानी में होगा, जिसमें थाना प्रभारी और खजुराहो एसडीओपी मनमोहन बघेल संयोजक की भूमिका निभाएंगे. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दशकों से चली आ रही सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा पर प्रश्नचिह्न लग गया है.

रिपोर्च- हरीश गुप्ता, जी मीडिया, छतरपुर

ये भी पढ़ें- छतरपुर समेत MP के 2 जिलों को खुशखबरी, इलाज होगा आसान, मिलेगी बड़ी सुविधा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छतरपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

krishna janmashtami 2025chhatarpur news

Trending news

krishna janmashtami 2025
छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस मनाएगी जन्माष्टमी!
gwalior news
14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी
Indore
इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक साथ बदला 8 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म! इधर से उधर भागे यात्री
indore news
खाकी वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस;जानिए प्लानिंग
Bilaspur News
ग्रेजुएशन पहले साल के प्राइवेट एडमिशन शुरू, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mahakal Bhasma Aarti Darshan
महाकाल भस्म आरती के दौरान टीम इंडिया के कोच के साथ दिखी सोनल चौहान! जानिए कनेक्शन
Chhindwara Breaking News
अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन
indore news
चमत्कार या अनहोनी? इंदौर में फिर जन्मी 2 सिर, 2 पैर, 4 हाथ, 2 दिल, 1 पेट वाली बच्ची
chhattisgarh news
स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल,बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP
;