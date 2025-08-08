बुरहानपुर नगर निगम का अहम फैसला, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा है मामला

MP News: बुरहानपुर नगर निगम की परिषद के कार्यकाल को तीन साल पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद मेयर इन काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, बुरहानपुर की महापौर माधुरी पटेल ने बताया कि नगर निगम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाएगी, क्योंकि 25 दिसंबर को आने वाले अटलजी के जन्मदिवस को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, ऐसे में हम कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें शहर में पूर्व पीएम अटलजी की प्रतिमा लगाने पर भी सहमति बन गई है, जो बुरहानपुर की तरफ से अच्छी पहल होगी और इससे शहर की पहचान और बढ़ेगी.

दरअसल, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन पड़ता है, ऐसे में इस दिन बुरहानपुर नगर निगम ने उनकी प्रतिमा शहर में लगवाने का फैसला किया है. हालांकि प्रतिमा कहा लगेगी इसको लेकर फिलहाल जगह तय नहीं की गई है. लेकिन बुरहानपुर शहर में जल्द ही इसकी जगह तय करने की बात भी सामने आई है.

ये भी पढ़ेंः MP Weather: मध्य प्रदेश में छुट्टी पर चला गया मानसून, 7 दिन बाद थमा बारिश का दौर, आज ऐसा रहेगा मौसम

बुरहानपुर में निकलेगी तिरंगा रैली

वहीं बुरहानपुर शहर में तिरंगा रैली निकालने पर भी फैसला किया गया है. 'हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा' अभियान के तहत गाड़ियों में तिरंगा लगाकर रैली निकाली जाएगी. वही नगर निगम में आने वाले दो सालों में कई नावाचार करने पर भी फैसला किया गया है. शहर में जल्द ही सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण उन जगहों पर शुरू होगा, जहां अब तक यह निर्माण नहीं हुआ है. बुरहानपुर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी इस बार अच्छे नंबर मिले हैं, ऐसे में अब बुरहानपुर का लक्ष्य टॉप-10 में जगह बनाना हो गया है. जिस पर नगर निगम की टीम को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि बुरहानपुर नगर निगम में हर घर के आगे डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए क्यूआर कोड लगाने का भी फैसला हो चुका है, जिसके बाद कचरा गाड़ी घरों से ही कचरा उठा रही है. अब बुरहानपुर नगर निगम परिषद का कार्यकाल भी दो साल का है.

ये भी पढ़ेंः रतलाम रेलवे डिवीजन कितना बड़ा है ?, एक ऐसा नेटवर्क जो तीन राज्यों को जोड़ता है

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!