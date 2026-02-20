जबलपुर के सिहोरा में तनाव: अचानक से क्यों हुई पत्थरबाजी, कलेक्टर-एसपी ने संभाला मोर्चा

Jabalpur Sihora Communal Dispute: जबलपुर जिले के सिहोरा में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई, जब आजाद चौक पर आमने-सामने बने मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के बाद हालात बिगड़ गए, जहां मामले की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में पुलिसबल मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला, घटना की जानकारी मिलते ही जबलपुर के कलेक्टर और एसपी ने भी मौके पर पहुंचकर एक्शन लिया, घटना में 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं रातभर शहर में गश्ती भी चलती रही. फिलहाल इलाके में शांति बताई जा रही है, जबकि पुलिस ने लगातार यहां निगरानी करने की बात भी कही है.

