Gwalior News: मैं जिंदा हूं साहब!...अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2897899
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Gwalior News: मैं जिंदा हूं साहब!...अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश

Gwalior News: ग्वालियर में एक युवक जनसुनवाई में शिकायत लेकर आया कि उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है. उसने आरोप लगाया कि एक ठेकेदार ने उसके दस्तावेज लेकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior News: मैं जिंदा हूं साहब!...अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश

Public Hearing In Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि एक व्यक्ति ने बीमा के नाम पर उसका आधार और बैंक के दस्तावेज़ लेकर नगर निगम से फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसे मृत घोषित कर दिया. इसके चलते उसका आधार ब्लॉक हो गया, उसे राशन नहीं मिल रहा, उसकी बेटियों का स्कूल में दाखिला रुक गया और उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

यह भी पढ़ें: पूर्व मंत्री के बंगले पर ‘रसोई स्पेशल चोरी’, भगोना, कढ़ाई, थालियां और गैस सिलेंडर ले उड़े चोर

 

Add Zee News as a Preferred Source

युवक को देख हैरान रह गए अफसर
दरअसल, पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आए एक युवक की शिकायत देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए, जब उसने कहा कि मैं ज़िंदा हूं. फिर पुलिस ने युवक की तरफ देखा और उसके पास मौजूद दस्तावेज़ देखे. युवक ने कहा कि साहब, यही तो दिक्कत है. मुझे ज़िंदा रहते हुए कागज़ों में मृत घोषित कर दिया गया है. उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है. मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता हूं.

जानिए पूरा मामला
बता दें कि खिड़की मोहल्ला निवासी अजय प्रजापति आज ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक आवेदन लेकर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिस व्यक्ति के यहां वह काम करते थे, उसने कुछ साल पहले बीमा के नाम पर उनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लिए थे और फिर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया था. पीड़ित अजय ने बताया कि सुरेश उर्फ ​​भूरा प्रजापति ठेकेदारी का काम करता है और उनके साथ वहां काम भी करता था. 2019 में भूरा ने उनसे कहा कि अगर आपको अपना बीमा करवाना है तो मुझे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दे दो और उसने ये सब उसे दे दिए. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है.

यह भी पढ़ें: सहेली ने कराया रूम बुक, चुपके से होल्डर में लगा दिया कैमरा, फिर हुआ निजी पलों का सौदा

 

सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ
अजय इस धोखाधड़ी की शिकायत करने थाने गया और बताया कि किसी ने उसके जीवित रहते हुए उसका फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है. लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली. फिर थक-हारकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने आया हूं. उसका आधार कार्ड बंद कर दिया गया है, उसे राशन मिलना बंद हो गया है, उसकी तीन बेटियां हैं और उनका स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है. उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. उसने कहा कि फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसे दस्तावेज़ों में फिर से जीवित घोषित किया जाए. पुलिस ने उसकी बात सुनने के बाद उसे आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा! चित्रकोट MLA और पूर्व विधायक के काफिले की 3 कारें टकराईं
gwalior news
मैं जिंदा हूं साहब!..अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश
Shivpuri News
MP के वीरू का फिल्मी ड्रामा! 'शबाना से मेरी शादी करा दो, वरना...', टावर पर चढ़ा युवक
cm ladli behna yojana
बिना आवेदन किए ही 'लाड़ली बहना' बनीं महिलाएं, कैसे हो रहा यह कमाल? जानें पूरा मामला
balaghat news
क्या ज़माना आ गया है? पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीटा
CG Weather
भारी बारिश से बस्तर में आई बाढ़! दर्जनों घर डूबे; मुश्किल में रेस्क्यू ऑपरेशन
indore news
इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान
jashpur news
बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास गाना गाया
mp news
स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी अपनी मांग
mp news
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा घोटाला! दमोह में पांच अधिकारी निलंबित
;