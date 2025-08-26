Gwalior News: मैं जिंदा हूं साहब!...अचानक 'मुर्दे' को देखकर कुर्सी छोड़ खड़े हुए अफसर, उठ गए होश

Public Hearing In Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई. उसने बताया कि एक व्यक्ति ने बीमा के नाम पर उसका आधार और बैंक के दस्तावेज़ लेकर नगर निगम से फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसे मृत घोषित कर दिया. इसके चलते उसका आधार ब्लॉक हो गया, उसे राशन नहीं मिल रहा, उसकी बेटियों का स्कूल में दाखिला रुक गया और उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

युवक को देख हैरान रह गए अफसर

दरअसल, पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में आए एक युवक की शिकायत देखकर पुलिस अधिकारी हैरान रह गए, जब उसने कहा कि मैं ज़िंदा हूं. फिर पुलिस ने युवक की तरफ देखा और उसके पास मौजूद दस्तावेज़ देखे. युवक ने कहा कि साहब, यही तो दिक्कत है. मुझे ज़िंदा रहते हुए कागज़ों में मृत घोषित कर दिया गया है. उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है. मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता हूं.

जानिए पूरा मामला

बता दें कि खिड़की मोहल्ला निवासी अजय प्रजापति आज ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में एक आवेदन लेकर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि जिस व्यक्ति के यहां वह काम करते थे, उसने कुछ साल पहले बीमा के नाम पर उनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज लिए थे और फिर नगर निगम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया था. पीड़ित अजय ने बताया कि सुरेश उर्फ ​​भूरा प्रजापति ठेकेदारी का काम करता है और उनके साथ वहां काम भी करता था. 2019 में भूरा ने उनसे कहा कि अगर आपको अपना बीमा करवाना है तो मुझे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि दे दो और उसने ये सब उसे दे दिए. लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन्होंने नगर निगम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है.

सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ

अजय इस धोखाधड़ी की शिकायत करने थाने गया और बताया कि किसी ने उसके जीवित रहते हुए उसका फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया है. लेकिन पुलिस ने शिकायत नहीं ली. फिर थक-हारकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने आया हूं. उसका आधार कार्ड बंद कर दिया गया है, उसे राशन मिलना बंद हो गया है, उसकी तीन बेटियां हैं और उनका स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा है. उसे किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. उसने कहा कि फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसे दस्तावेज़ों में फिर से जीवित घोषित किया जाए. पुलिस ने उसकी बात सुनने के बाद उसे आरोपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत