MP News:'गले लग जाओ डिप्रेशन दूर होगा,' स्कूल में प्रिंसिपल की काली करतूत, डर के मारे भागी छात्रा

Vidisha News: गंजबासौदा में सरकारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है. प्राचार्य ने 'गले लगाने से डिप्रेशन दूर होता है' कहकर छात्रा के साथ गलत हरकत की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 13, 2025, 11:15 PM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: विदिशा जिले के गंजबासौदा से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां के सरकारी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य पर सातवीं कक्षा की एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. छात्रा के मुताबिक प्रिंसिपल ने उसे स्टोर रूम में रोक लिया और 'गले लगाने से डिप्रेशन दूर होता है' कहकर उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की. जब छात्रा वहां से भागी तो प्रिंसिपल ने उसे धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. डर के मारे छात्रा ने काफी देर बाद शिकायत की. अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

स्कूल में प्रिंसिपल की काली करतूत
दरअसल, गंजबासौदा स्थित एक सरकारी स्कूल की सातवीं कक्षा की छात्रा ने स्कूल के प्रभारी प्राचार्य चंद्रशेखर कुर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने प्राचार्य चंद्रशेखर कुर्मी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.बता दें कि यह घटना 26 जुलाई की बताई जा रही है और मामला 11 अगस्त को दर्ज किया गया था.

गले लगाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है- प्राचार्य
इस मामले को लेकर त्योंदा थाना प्रभारी ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, 26 जुलाई को स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल क्लास में आए और लड़की से कहा कि "तुम मेरी सबसे अच्छी छात्रा हो. जब कोई टीचर डिप्रेशन में रहता है, तो अपनी फेवरेट स्टूडेंट को गले लगाने से डिप्रेशन दूर हो जाता है." छात्रा ने बताया कि उसी दिन शाम के समय वह स्कूल के स्टोर रूम में मैट जमा करने गई थी. उसके साथ एक अन्य सहपाठी भी थी, जिसे प्रिंसिपल ने बाहर भेज दिया. इसके बाद प्रिंसिपल ने लड़की को अकेला पाकर उसे गले लगाने की कोशिश की. लड़की ने खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. डर के कारण छात्रा ने पहले यह बात किसी से साझा नहीं की।थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. (सोर्स-दैनिक भास्कर)

