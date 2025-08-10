Damoh News: जिस कॉलोनी में चली थी नाव, उसके दूसरे दिन गरजा बुलडोजर, जानिए क्या है पूरा माजरा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2874864
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

Damoh News: जिस कॉलोनी में चली थी नाव, उसके दूसरे दिन गरजा बुलडोजर, जानिए क्या है पूरा माजरा

Damoh Letest News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं बारिश के चलते जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे. इस दौरान लोगों को नाव के जरिए रेस्क्यू किया गया था. लेकिन इसके बाद जब डीएम ने निरीक्षण किया तो, पूरे गांव में अतिक्रमण पाया गया. इसके लिए डीएम ने लोगों के खिलाफ एक्शन का निर्देश दिए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 10, 2025, 02:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Damoh Flood Rescue
Damoh Flood Rescue

Damoh Flood Rescue: दमोह में बुधवार शाम हुई तेज बारिश ने सुभाष कॉलोनी को जलमग्न कर दिया था. हालात इतने बिगड़ गए कि रातभर लोगों को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा. पानी करीब 4 फीट तक भर गया था, जिसके बीच कलेक्टर और प्रशासनिक टीम को खुद उतरकर राहत कार्य करना पड़ा. रातभर चली मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह पानी उतरने लगा और कॉलोनी के लोग थोड़ी राहत की सांस ले पाए.

सुबह पानी कम होते ही गलियां साफ नजर आने लगीं, लेकिन कुछ घंटों में आया यह पानी कई परिवारों की गृहस्थी बर्बाद कर गया. घरों के सामान खराब हो गए और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. लोग अब अपने घरों में सफाई और मरम्मत में जुट गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और शहर में पहली बार शहरी इलाके में नाव से रेस्क्यू करना पड़ा था. इस बार फिर वही तस्वीर दोहराई गई, जिससे लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों है.

अतिक्रमण हटाने की मुहिम
बरसात थमने के बाद कलेक्टर ने करीब तीन घंटे तक पूरे इलाके का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अफसरों को जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए. डीएम का कहना है कि इलाके में नालियों और नालों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, जिन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया है. आज से ही इन अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक जलभराव की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है. (रिपोर्टः महेंद्र दुवे/ दमोह)

ये भी पढ़ेंः Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले दमोह की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

damoh news

Trending news

damoh news
जिस कॉलोनी में चली थी नाव, उसके दूसरे दिन गरजा बुलडोजर, जानिए क्या है पूरा माजरा
Betul news hindi
शराब के नशे में शख्स ने दिखाया स्पाइडरमैन जैसी करतब, इमारत पर घंटो खौफनाक ड्रामा
Latest rewa News
न गांजा..न शराब, एमपी के बच्चे इस नशे के हो रहे आदी, मां-बाप को भी नहीं लग रहा पता
khargone news
28 राज्य, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 42 शक्तिपीठ,खरगोन के केशव ने साइकिल से नापा भारत
indore news in hindi
Shivpuri Road Accident News: शिवपुरी में गाय से भिड़े इंदौर अपर कलेक्टर, हालत गंभीर
damoh news
Damoh News: हद हो गई! जिला अस्पताल को ही बना दिया बार, जमकर छलके जाम!
chhattisgarh farmer news
धान बेचने से पहले किसानों के लिए आई नई शर्त, नहीं किया तो अटक जाएगा पैसा
Bhopal Teacher Viral Video
Bhopal: सरकारी स्कूल में शिक्षिका का चल रहा था मसाज! पैर में मोच आते ही हो गईं वायरल
indore news
RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
;