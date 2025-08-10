Damoh News: जिस कॉलोनी में चली थी नाव, उसके दूसरे दिन गरजा बुलडोजर, जानिए क्या है पूरा माजरा

Damoh Flood Rescue: दमोह में बुधवार शाम हुई तेज बारिश ने सुभाष कॉलोनी को जलमग्न कर दिया था. हालात इतने बिगड़ गए कि रातभर लोगों को नाव से रेस्क्यू करना पड़ा. पानी करीब 4 फीट तक भर गया था, जिसके बीच कलेक्टर और प्रशासनिक टीम को खुद उतरकर राहत कार्य करना पड़ा. रातभर चली मशक्कत के बाद गुरुवार सुबह पानी उतरने लगा और कॉलोनी के लोग थोड़ी राहत की सांस ले पाए.

सुबह पानी कम होते ही गलियां साफ नजर आने लगीं, लेकिन कुछ घंटों में आया यह पानी कई परिवारों की गृहस्थी बर्बाद कर गया. घरों के सामान खराब हो गए और कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है. लोग अब अपने घरों में सफाई और मरम्मत में जुट गए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और शहर में पहली बार शहरी इलाके में नाव से रेस्क्यू करना पड़ा था. इस बार फिर वही तस्वीर दोहराई गई, जिससे लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों है.

अतिक्रमण हटाने की मुहिम

बरसात थमने के बाद कलेक्टर ने करीब तीन घंटे तक पूरे इलाके का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अफसरों को जल निकासी की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए. डीएम का कहना है कि इलाके में नालियों और नालों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, जिन्हें पहले ही चिन्हित कर लिया गया है. आज से ही इन अतिक्रमणों को हटाने की मुहिम शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक जलभराव की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती है. (रिपोर्टः महेंद्र दुवे/ दमोह)

