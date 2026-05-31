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MP में गर्मी के चलते शिक्षकों को बड़ी राहत, गर्मियों की छुट्टियां बढ़ाई गईं, 7 जून तक रहेगा अवकाश

MP News: मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के निर्देशों के बाद, शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 31, 2026, 07:48 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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MP Teachers Summer Vacation: मध्य प्रदेश में इस समय चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का दौर जारी है. राज्य के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इस तेज धूप और गर्म हवाओं (लू) को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है. सरकार ने शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है.

7 जून तक रहेगा अवकाश
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के निर्देशों के बाद सरकार ने शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है. पहले से तय कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों की छुट्टियां 31 मई को समाप्त होने वाली थीं. लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है. इस फैसले से पूरे राज्य के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी, और उन्हें भीषण गर्मी के बीच स्कूल जाने से मुक्ति मिल जाएगी.

15 जून को समाप्त होंगी बच्चों की छुट्टियां
दूसरी ओर विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल छात्रों की गर्मियों की छुट्टियों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. छात्रों की छुट्टियां पहले की तरह ही 15 जून को समाप्त होंगी और उनके स्कूल निर्धारित समय पर ही खुलेंगे. मौसम की गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षकों से संबंधित इस निर्णय की व्यापक रूप से सराहना की जा रही है, क्योंकि इससे उन्हें चिलचिलाती गर्मी से दूर, घर पर कुछ अतिरिक्त दिन बिताने की राहत मिल रही है.

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पूरे राज्य में चल रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए शिक्षकों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने के फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में अभी भी भीषण गर्मी और लू जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासन लगातार सतर्कता बरत रहा है. सरकार का मानना ​​है कि इस फैसले से शिक्षकों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम होंगे. कई जिलों में तो तापमान पहले ही 45 डिग्री के आंकड़े को पार कर चुका है. मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी तेज़ी से बढ़ सकती है.

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