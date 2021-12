Sunny Leone Song: MP में FIR की चेतावनी, 'मधुबन में राधिका नाचे' का विरोध, क्या है पूरा मामला?

भोपाल: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone Song) के गाने ‘मधुबन में राधिका नाचे’(Madhuban Me Radhika Nache) पर मध्य प्रदेश में भी विरोध शुरू हो गया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सनी लियोनी को चेतावनी दी है और माफी मांगने को कहा है. उन्होंने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार (Shivraj Government) सनी लियोनी के नए गाने को लेकर कानूनी सलाह भी ले रही है और अगर 3 दिन में यदि सनी लियोनी गाने पर माफी नहीं मांगती हैं और यूट्यूब (Sunny Leone Song On Youtube) से गाना नहीं हटवाती हैं मध्य प्रदेश सरकार सनी लियोन और शारिब तोशी के खिलाफ एफ आई आर (FIR On Sunny) दर्ज करेगी.

'मधुबन में राधिका नाचे' पर उत्तर प्रदेश में भी विवाद

बता दें इस समय एक्ट्रेस सनी लियोनी अपने नए गाने 'मधुबन में राधिका नाचे' को लेकर विवादों में हैं. सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका जमकर विरोध हुआ. संतों ने सनी लियोनी के 22 दिसंबर को रिलीज हुए इस वीडियो एलबम को बैन करने की मांग की है. वृंदावन के संत नवल गिरि महाराज ने सरकार से इस गाने के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एक्ट्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और वीडियो पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो वो कोर्ट जाएंगे. अगर सनी ने माफी नहीं मांगी, तो उन्हें देश में नहीं रहने दिया जाएगा. अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने भी कहा कि सनी लियोन ने गाने को अपमानजनक तरीके से पेश करके बृजभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है.

Video: 'गौ' ज्ञान पर छिड़ी जंग, Digvijay Singh को BJP की चेतावनी, 'सुधर जाओ'

हिंदुओं की भावनाओं को ठेस

सनी लियोनी का गाना ‘मधुबन में राधिका नाचे’ रिलीज के बाद से तेजी से शेयर हुआ और जल्द ही विवादों में आ गया. इसके बाद से लगातार लोग सनी को ट्रोल कर रहे हैं. गाने के बोल 'मधुबन में राधिका नाचे रे' को लेकर आपत्ति जताई जा रही है. कहा जा रहा है कि सनी का डांस गाने के बोल के हिसाब से आपत्तिजनक है. राधा हमारे लिए पूजनीय हैं. इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. इसके बाद से लोग इस गाने का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं.

पुराने गाने का रिक्रिएशन

सनी लियोनी का गाना साल 1960 में आई फिल्म ‘कोहिनूर’ के गाने ‘मधुबन में राधिका नाचे’ का रिक्रिएशन है. इसे सिंगर कनिका कपूर और अरिंदम चक्रवर्ती ने गाया है और बॉलीवुड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने कोरियोग्राफ किया है.

Watch Live TV