मैथ-फिजिक्स के छात्र भी अब कर सकेंगे नर्सिंग कोर्स, MP में GNM और ANM एडमिशन का रास्ता साफ

MP Private Nursing Colleges: मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के निर्णय को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि GNM और ANM कोर्स में एडमिशन सिर्फ इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के अनुसार ही होगा. वहीं पहले काउंसिल ने मनमाने तरीके से बायोलॉजि विषय को अनिवार्य कर दिया था, जिससे कला और वाणिज्य संकाय के हजारों छात्र इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे. इस फैसले के बाद अब 12वीं पास कोई भी छात्र, चाहे किसी भी विषय से पास हुआ हो, आसानी से इन कोर्स में प्रवेश ले सकेगा.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के छात्रों के साथ यह नियम अन्यायपूर्ण था और इसका पालन करना अब जरूरी नहीं है. मध्यप्रदेश प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य को INC के दिशानिर्देशों का ही पालन करना होगा. इसके साथ ही अदालत ने यह भी तय किया कि अब GNM, ANM, पोस्ट बेसिक और MSc नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए अलग से परीक्षा देने की बाध्यता नहीं रहेगी. इससे प्रवेश प्रक्रिया सरल होगी और छात्र आसानी से अपना भविष्य तय कर पाएंगे.

स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार

एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. प्रणीत जैन ने बताया कि इस फैसले से खासकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब अधिक से अधिक युवा रोजगारोन्मुख कोर्स में दाखिला ले सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी सुधरेगा. उनका कहना है कि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय छात्रों और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!