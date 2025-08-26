Judge Transfer List 2025: न्याय महकमे में बड़ा फेरबदल, एमपी-छत्तीसगढ़ समेत कई हाईकोर्ट के जजों का तबादला

Judge Transfer List 2025: देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फेरबदल किया है. कई राज्यों के हाईकोर्ट के जजों का दबादला किया है. इनमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज भी शामिल बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय एस अग्रवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है. वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को भेजा है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर के आदेश जारी किया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सहमति ली, उसके बाद सोमवार को ट्रांसफर सूची जारी की है. कॉलेजियम का मानना है कि इस कदम से विभिन्न हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यप्रणाली में सुधार और जजों के संतुलित वितरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.



जस्टिस अतुल श्रीधरन के बारे में

मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 6 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था. बता दें कि जस्टिस अतुल श्रीधरन ने 1992 में दिल्ली में वकालत शुरू की, जिसके बाद 2001 में इंदौर चले गए. जहां उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपनी वकालत जारी रखी. अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए. इसके पहले उन्होंने प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के लिए वकील के रूप में काम किया. 17 मार्च 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया.

