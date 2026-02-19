Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3115227
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला

OBC reservation in MP case: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर 2019 के कानून के बारे में एक अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिकाओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा कि हाई कोर्ट को ही आखिरी फैसला लेना चाहिए.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 19, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला

27% OBC Reservation In MP: मध्य प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर कानूनी सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट में दायर कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून को लागू करने और इसकी वैधता तय करने के लिए हाई कोर्ट ही सही मंच है.

एमपी हाईकोर्ट फैसला ले- सुप्रीम कोर्ट
दरअसल,  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण देने वाले 2019 के कानून को लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को हाई कोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला करे. बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से फाइल की गई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट द्वारा कानून पर रोक न लगाए जाने के बावजूद, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले सालों में घोषित वैकेंसी में से 13% को होल्ड कर रखा है. याचिका में मांग की गई है कि उन पदों पर भर्ती कानून के अनुसार, यानी 27% OBC रिज़र्वेशन के साथ की जाए.

यह भी पढ़ें: MP Police Recruitment 2026: ASI और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर पदों की भर्ती का लास्ट डेट आज, इस लिंक पर तुरंत करें अप्लाई

Add Zee News as a Preferred Source

 

सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था ये मामला
बता दें कि ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि 27% OBC रिज़र्वेशन लागू करना और पोस्ट अनलॉक (अनहोल्ड) करना राज्य सरकार की नीयत और पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े सभी केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए कहा कि OBC आरक्षण कानून की संवैधानिक वैधता का फैसला हाई कोर्ट को करना चाहिए.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "जबलपुर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp news

Trending news

mp news
27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला
bhopal news
'अल्लाह हू अकबर 12:15 बजे होगा ब्लास्ट ', यूनिवर्सिटी को मिली बम से उड़ाने की धमकी
Mohan Yadav
MP बना रोलिंग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य, CM बोले- सपने पूरा करेगा बजट
raipur news
होली पर घर जाने का प्लान नहीं होगा कैंसिल! रायपुर से होकर गुज़रेंगी 15 स्पेशल ट्रेन
bhopal news
भोपाल बना साइबर जालसाजों का हब: सिर्फ 30 घंटे में 34 FIR, शहर में 1.5 करोड़ की ठगी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: BJP विधायक दल की बैठक आज, विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन, पढ़ें 19 फरवरी की खबरें
umaria news
स्कूल में अचानक झूमने लगीं छात्राएं, बाल खोलकर करने लगीं अजीब हरकतें, मचा हड़कंप
Indore-Mumbai Tejas Superfast
यात्रियों के लिए खुशखबरी, होली तक चलेगी इंदौर-मुंबई तेजस सुपरफास्ट
Bhopal Power Cut
फटाफट निपटा लें जरूरी काम, आज भोपाल में 45 से अधिक इलाकों में गुल रहेगी बिजली...
Rain and hailstorms
नीमच-मंदसौर में बारिश के साथ गिरे ओले, 16 जिलों में येलो अलर्ट, किसानों की बढ़ी धड़क