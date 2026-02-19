27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, MP हाईकोर्ट को वापस भेजा मामला

27% OBC Reservation In MP: मध्य प्रदेश में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर कानूनी सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट में दायर कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले को वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस कानून को लागू करने और इसकी वैधता तय करने के लिए हाई कोर्ट ही सही मंच है.

एमपी हाईकोर्ट फैसला ले- सुप्रीम कोर्ट

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण देने वाले 2019 के कानून को लागू करने की मांग वाली याचिकाओं को हाई कोर्ट को भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला करे. बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ कैंडिडेट्स की तरफ से फाइल की गई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट द्वारा कानून पर रोक न लगाए जाने के बावजूद, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले सालों में घोषित वैकेंसी में से 13% को होल्ड कर रखा है. याचिका में मांग की गई है कि उन पदों पर भर्ती कानून के अनुसार, यानी 27% OBC रिज़र्वेशन के साथ की जाए.

सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था ये मामला

बता दें कि ये केस पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन अब कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि 27% OBC रिज़र्वेशन लागू करना और पोस्ट अनलॉक (अनहोल्ड) करना राज्य सरकार की नीयत और पॉलिसी पर निर्भर करेगा.

एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण से जुड़े सभी केस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन केस को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए कहा कि OBC आरक्षण कानून की संवैधानिक वैधता का फैसला हाई कोर्ट को करना चाहिए.

