Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3097314
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार और ओबीसी के वकील रखेंगे अपना तर्क, तारीख पर तारीख का आरोप

MP News: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है. जस्टिस नरसिंहा और विजय बिश्नोई की बेंच के सामने आज अंतिम बहस होने की संभावना है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार और ओबीसी के वकील रखेंगे अपना तर्क, तारीख पर तारीख का आरोप

MP OBC Reservation Case: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने की उम्मीद है. चार दिन पहले पिछली सुनवाई के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया था. OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने आरोप लगाया था कि जब कोर्ट में मामला बुलाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं था. सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे और सरकार OBC को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
आज की सुनवाई में सरकार और OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कोर्ट के सामने अपना तर्क रखेंगे. इससे पहले गुरुवार को OBC आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिंहा  और विजय बिश्नोई की बेंच के सामने सीरियल नंबर 106 पर अंतिम बहस के लिए लिस्ट किया गया था. OBC के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि जब मामलों को बुलाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं था. इसके बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह OBC को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है. 

तारीख पर तारीख का आरोप
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेंडिंग सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का तर्क है कि सरकार जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही है और भर्ती विज्ञापनों में 13% पदों को गैर-कानूनी तरीके से रोका जा रहा है, जबकि कोई कानूनी स्टे ऑर्डर नहीं है. उनका आरोप है कि सरकार 27% आरक्षण कोटा लागू करने के दबाव से बचने के लिए तारीख पर तारीख यानि लगातार सुनवाई टालने की रणनीति अपना रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "भोपाल" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

mp newsbhopal news

Trending news

mp news
OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार और ओबीसी के वकील रखेंगे तर्क
bhopal news
गेम की लत ने ली मासूम की जान, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, टास्क के दबाव में टेंशन
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव, MP में ठंड से राहत, पढ़ें 4 फरवरी की खबरें
chhattisgarh news
किसानों के लिए खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में 2 दिन और होगी धान खरीदी,CM साय ने बढ़ाई तारीख
mp news
मुरैना में शर्मसार हुई मानवता, दलित युवक को मुर्गा बनाया, अश्लील हरकतें कराईं
mp news hindi
MP बोर्ड परीक्षा के नाम पर हो रहा साइबर फ्रॉड, भूलकर भी क्लिक न करें अनजान APK लिंक
chhattisgarh news
प्रेमिका बनी लेडी किलर, प्रेमी ने नंबर किया ब्लॉक, तो चाकू मारकर की हत्या
Ujjain News Hindi
महिला के पेट के अंदर फुटबॉल जितनी बड़ी गांठ, डॉक्टरों ने बाहर निकाला 18kg का सिस्ट
Indore News Hindi
कूरियर खोलते ही महिला के उड़े होश ,पार्सल में निकला देशी कट्टा और धमकी भरा लेटर
mp news
तांत्रिक बनकर किया 'हाथ साफ', मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर ऐंठे 2.50 लाख, गिरफ्तार