OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार और ओबीसी के वकील रखेंगे अपना तर्क, तारीख पर तारीख का आरोप

MP OBC Reservation Case: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने से जुड़े मामलों पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होने की उम्मीद है. चार दिन पहले पिछली सुनवाई के दौरान एक विवाद खड़ा हो गया था. OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने आरोप लगाया था कि जब कोर्ट में मामला बुलाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं था. सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे और सरकार OBC को 27% आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

OBC आरक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

आज की सुनवाई में सरकार और OBC समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कोर्ट के सामने अपना तर्क रखेंगे. इससे पहले गुरुवार को OBC आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नरसिंहा और विजय बिश्नोई की बेंच के सामने सीरियल नंबर 106 पर अंतिम बहस के लिए लिस्ट किया गया था. OBC के वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि जब मामलों को बुलाया गया, तो मध्य प्रदेश सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं था. इसके बाद, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह OBC को 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है.

तारीख पर तारीख का आरोप

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेंडिंग सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का तर्क है कि सरकार जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही है और भर्ती विज्ञापनों में 13% पदों को गैर-कानूनी तरीके से रोका जा रहा है, जबकि कोई कानूनी स्टे ऑर्डर नहीं है. उनका आरोप है कि सरकार 27% आरक्षण कोटा लागू करने के दबाव से बचने के लिए तारीख पर तारीख यानि लगातार सुनवाई टालने की रणनीति अपना रही है.

