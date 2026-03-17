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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में सीधे दखल से इनकार, HC जाने की सलाह

MP News: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मौजूद ज़हरीले कचरे और उससे होने वाले पारे के रिसाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:06 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में सीधे दखल से इनकार, HC जाने की सलाह

Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड प्लांट से निकलने वाले ज़हरीले कचरे से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता संगठन को राहत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह मामला पिछले दो दशकों से हाई कोर्ट की निगरानी में है, इसलिए इस पर वहीं सुनवाई होना ज़्यादा उचित होगा.

दरअसल, भोपाल गैस त्रासदी से बचे अवशेषों और ज़हरीले कचरे के निपटारे का मुद्दा एक बार फिर कानूनी गलियारों में गूंज रहा है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें पीथमपुर (धार) में स्थित एक ट्रीटमेंट प्लांट में जलाए गए ज़हरीले राख से मरकरी (पारा) के रिसाव का मुद्दा उठाया गया था. डॉ. आसिफ कुरैशी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि ये अवशेष पर्यावरण और भूजल के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी की कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय पिछले दो दशकों से इस मुद्दे पर सीधे तौर पर निगरानी रख रहा है. न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब विभिन्न विशेषज्ञ समितियों और निजी विशेषज्ञों की राय में भिन्नता होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता. इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता संगठन भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति को राहत के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया है.

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यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी विजयपुर विधायक मामले की सुनवाई, कांग्रेस के पास 4 दिन का बचेगा वक्त

 

जानें पूरा मामला
यह मामला पीथमपुर (धार) में स्थित ट्रीटमेंट प्लांट और भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर से संबंधित है. दिसंबर 2024 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक नोटिस से हड़कंप मच गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि ज़हरीले पदार्थ भूजल में रिस रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने कंक्रीट के चैंबरों में बंद राख की दोबारा जांच किए जाने की मांग की थी.

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