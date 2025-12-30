Advertisement
बलि का 'बकरा' बन गया आफत, 400 ग्रामीणों में फैला रेबीज का खौफ, प्रशासन से लगाई गुहार

Ambikapur News-अंबिकापुर के सरगवा गांव में पूजा कार्यक्रम के दौरान 12 से 15 बकरों की बलि दी गई. इस पूजा में ग्रामीण इकट्ठा हुए और 400 लोगों ने बली चढ़े बकरे का सेवन किया. लेकिन ग्रामीणों ने बताया की बलि चढ़े बकरे में से एक बकरे को पागल कुत्ते ने काट लिया था, और उस बकरे की भी बली दे दी गई थी. यह जानकारी जब से गांव वालों को लगी हैं, तब से गांव में दहशत का माहौल बन गया हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:52 PM IST
Goat Sacrificed in Village-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के सरगवा गांव में पूजा के दौरान रेबीज संक्रमित कुत्ते ने एक बकरे को काट लिया. गांव में हुई पूजा में उसी बकरे की बलि दे दी गई. पूजा में शामिल हुए गांव के करीब 400 लोगों ने प्रसाद के रूप में मांस को पकाकर खा लिया. लेकिन जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी के बलि में चढ़ाए गए बकरों में पागल कुत्ते द्वारा काटा गया बकरा भी शामिल है, तो ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया. अब गांव में रैबीज फैलने की आशंका से डर का माहौल है. 

स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट 
ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. इस मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया. इसके बाद गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है. इस घटना को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज आमतौर पर संक्रमित जानवर की लार से संपर्क में आने या काटने से होता है. वहीं पका हुआ मांस खाने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है. 

12 से 15 बकरों की दी गई थी बलि
जानकारी के अनुसार, सरगवा गांव में हर तीन साल में पूजा का आयोजन किया जाता है. जिसमें स्थानीय देवी-देवताओं की पूजा की जाती है. इस पूजा में बकरे की बलि देने की परंपरा है. 3 से 4 के बाद यह आयोजन इस साल 28 दिसंबर को हुआ. जिसमें 12 से 15 बकरों की बलि दी गई. इसके बाद सभी बकरों के मांस का बंटवारा कर गांव के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया गया. 

बकरे को पागल कुत्ते ने काटा था
ग्रामीणों का कहना है कि जिन बकरों की बलि दी गई थी, उनमें एक बकरा ऐसा भी था जिसे पागल कुत्ते ने काटा था. आरोप है कि यह बकरा सरपंच नारायण प्रसाद और उपसरपंच कृष्णा सिंह ने गांव के ही नान्हू राजवाड़े से खरीदा था. जानकारी होने के बाद भी बकरे की बलि देकर मांस को बांट दिया गया. इस घटना की जानकारी फैलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया. 

पुरुषों ने खाया मांस
इस पूजा की परंपरा के अनुसार, मांस प्रसाद सिर्फ पुरुषों को ही दिया जाता है. बकरे का मांस भी सिर्फ गांव के पुरुष सदस्यों ने ही खाया है. इस मामले में जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं. सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को ने बताया कि पंचायत के सरपंच, उपसरपंच और ग्रामीण अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे. 31 दिसंबर को गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा.

