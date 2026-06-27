'राजकुमार' बनकर रह रहा था सैयद इसरार, फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पुलिस जांच जारी

Jabalpur News: जबलपुर के मदन महल इलाके में एक डेंटल क्लीनिक में काम करने वाले सैयद इसरार को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आरोप है कि उसने दस्तावेजों में हेराफेरी कर 'राजकुमार' नाम से नई पहचान बनाई और उसी नाम से क्लीनिक में काम कर रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मदन महल थाने पहुंचे. उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.