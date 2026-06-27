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'राजकुमार' बनकर रह रहा था सैयद इसरार, फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पुलिस जांच जारी

Jabalpur Aadhaar Fraud Case: जबलपुर में सैयद इसरार उर्फ राजकुमार को कथित फर्जी दस्तावेजों और दो अलग-अलग आधार कार्ड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया. पहचान छिपाकर युवती से धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं. पुलिस पूरे मामले और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

Written ByKuldeep BabeleEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:59 PM IST
'राजकुमार' बनकर रह रहा था सैयद इसरार, फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पुलिस जांच जारी
Image Credit: Jabalpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kuldeep Babele

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कुलदीप बबेले मध्यप्रदेश के जबलपुर से रिपोर्टर हैं

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