'राजकुमार' बनकर रह रहा था सैयद इसरार, फर्जी दस्तावेजों के आरोप में पुलिस जांच जारी

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Jabalpur News: जबलपुर के मदन महल इलाके में एक डेंटल क्लीनिक में काम करने वाले सैयद इसरार को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आरोप है कि उसने दस्तावेजों में हेराफेरी कर 'राजकुमार' नाम से नई पहचान बनाई और उसी नाम से क्लीनिक में काम कर रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मदन महल थाने पहुंचे. उन्होंने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है.
आरोप है कि आरोपी मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है और उसने जबलपुर के संजीवनी नगर क्षेत्र से 'राजकुमार' नाम से आधार कार्ड भी बनवा लिया था. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरोपी ने हैदराबाद और जबलपुर में अलग-अलग नामों से दस्तावेज तैयार कराए. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में प्रदर्शन करते हुए कहा कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर लोगों को गुमराह किया. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की मांग की.
पहचान छिपाकर बनाए संबंध
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपी का वास्तविक नाम सैयद इसाक इसरार है और उसने अपनी पहचान छिपाकर कई हिंदू युवतियों से संबंध बनाए और उन्हें धोखा दिया. आरोप यह भी है कि उसने अपने पिता का नाम भी दस्तावेजों में बदल दिया था. इसी बीच एक युवती भी सामने आई है, जिसने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपना नाम राजकुमार बताया था. युवती का कहना है कि उसे आरोपी की वास्तविक पहचान की जानकारी नहीं थी और उसने गायत्री मंदिर में उससे शादी की थी.
आरोपी से लगातार पूछताछ
मदन महल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है और प्रारंभिक जांच में ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनमें अलग-अलग नामों से आधार कार्ड बनाए जाने की बात सामने आई है. पुलिस इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है. थाना प्रभारी के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है.
थाईलैंड की मुद्रा भी बरामद
पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से थाईलैंड की मुद्रा भी बरामद हुई है, जिसके संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है. हालांकि आरोपी स्वयं को निर्दोष बता रहा है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि मामला केवल फर्जी दस्तावेजों तक सीमित है या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह की भूमिका है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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