Monsoon Diseases Tips: मौसम की आंख मिचौल से जबलपुर में फैलीं घातक बीमारियां, बाहर निकलने से भी डर रहे हैं लोग
MP Health News: मध्य प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम के चलते लोगों की सेहत पर काफी असर देखने को मिल रहा है. कई लोगों को तो एलर्जी, फंगल इन्फेंक्शन हो रहा है, तो कई लोगों के आंखों में समस्या देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं, बरसात के दिनों में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:11 AM IST
MP Monsoon Diseases: प्रदेशभर में पिछले कई दिनों से झमाझम बारिश हो रही है. लेकिन अब मौसम ने फिर करवट लेनी शुरू कर दी है, कभी बारिश तो कभी धूप निकल रही है. इसी बदलाव का असर आम लोगों की सेहत पर देखने को मिल रहा है. वहीं  किसी को एलर्जी है, तो किसी को फंगल इन्फेंक्शन हो रहा है. वहीं कई लोगों में आंख से जुड़ी समस्या देखने को मिली है. बताते हैं, कि सूर्य की रोशनी में चश्में के बगैर आंख खोलना काफी मुश्किल हो रहा है. आइए इसके उपाय और लक्षण के बारे में विस्तार से बताते हैं. 

नेत्र रोग विशेषज्ञों की मानें तो इस बरसात के मौसम में लोग आंखों में एलर्जी, संक्रमण की समस्या और वायरल कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो रहै हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एलर्जी, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण माना जाता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर इस तरीके की कोई भी समस्याएं होती हैं, तो हमेशा सतर्क रहें और अपने मन से आई ड्रॉप का उपयोग न करें. ताकि परेशानी और न बढ़ सके.

आंखों में जलन की समस्या 
वहीं जबलपुर अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, एक 23 साल के युवक के आंखों में तीन दिनों से लगातार आंसू आ रहे हैं. अगर सूर्य की रोशनी में बाहर निकलते हैं, तो खोलना भी मुश्किल हो रही है. इसके अलावा, जब जांच करवाई, तो पता चला कि इसमें वायरल हेमेरजी, कंजक्टीवाइटस के कारण ही परेशानी हो रही है. इसको लेकर डॉक्टर ने एक सप्ताह के लिए दवाईयां दी हैं. वहीं 39 साल की एक महिला के आंखों में दर्द, खुजलाहट की समस्या देखने को मिले, इसके अलावा, 28 साल की युवती के आंखों में जलन होने के साथ आंसू बहने की समस्या लगातार बनी हुई है.

बारिश में आंखों में लक्षण?
1. आंखों का लाल या गुलाबी दिखना
2. आंखों में तेज जलन और खुजली होना
3. आंखों में लगातार आंसू आते रहना
4. आंखों से पानी जैसा या गाढ़ा डिस्चार्ज आना
5. आंखों में किरकिरा लगना या सूचन होना

ये सावधानियां जरूर बरतें
1. इन दिनों आंखों को हाथ से न छुएं.
2. तौलिया, तकिया, कवर, आंखों के मेकअप का सामान साझा न करें. 
3. साफ सफाई का खास ख्याल रखें.

कंजक्टिवाइटिस के कारण
1. कंजक्टिवा की छोटी-छोटी नसें सूज जाती हैं. 
2. बैक्टीरिया या वायरल का संक्रमण
3. संक्रमण, एलर्जी, केमिकल के संपर्क में आने से 

