T20 WC 2021 के फाइनल में पहुंची AUS: मेथ्यू वेड ने 19वें ओवर में जड़े 3 धांसू धक्के, मैदान पर ही भावुक हो गए बाबर आजम

AUS reached final of T20 WC 2021: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल (PAK vs AUS Semi Final Live Score) में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. रोमांचक जीत के साथ ही वह आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है. अब 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) पर होने वाले फाइनल में उसकी भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी.

दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 176 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बना मैच अपने नाम कर लिया.

Australia are through to the final of the #T20WorldCup 2021 #PAKvAUS | https://t.co/JDqHSywro7 pic.twitter.com/kPP8Ztu246

— ICC (@ICC) November 11, 2021